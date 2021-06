Gigi Becali, criticat de un fotbalist polonez: ”Omul decidea pe telefon echipa și schimbările. Total neprofesionist”

Ante Vukusic a spus într-un interviu pentru presa din Croația că experiența de la FCSB a fost neplăcută și că ”n-a avut astfel de probleme nicăieri”.

„Am ales să merg la Steaua, credeam că e cea mai bună decizie pentru mine. A fost cea corectă doar pentru numele clubului. Totul a fost neprofesionist acolo. A fost o ofertă și de la Sepsi, dar am spus că mă gândesc.



Între timp, am fost sunat de Steaua. Directorul clubului mi-a spus că mă știe de când eram la Hajduk Split și am jucat cu Unirea Urziceni și cu Dinamo. Aveau nevoie de atacant. A văzut că sunt liber și mi-a spus să vin, garantându-mi că o să joc. Nu eram 100% pregătit, dar mi s-a spus că vor avea răbdare cu mine.



N-am putut să cred că omul decidea de pe telefon cine urma să joace. Am jucat împotriva CFR Cluj în Supercupă, la pauză a decis să scoată 5 jucători și să bage copii. Face totul pe telefon, are un om pe bancă. Se întâmplă să bage un jucător la pauză și să-l scoată după 20 de minute. Becali cumpără tineri, crede că așa va obține rezultate. Clujul a luat titlul, dar ei au avut un antrenor adevărat. Becali a spus că nu e interesat decât de profit.



La antrenament, colegii m-au întrebat: Tu știi unde ai venit? Mi-au zis: Dacă nu dai gol în primul meci, ești terminat. Am crezut că glumesc, dar s-a dovedit că n-a fost așa. Am trecut prin multe în carieră, dar n-am avut astfel de probleme nicăieri", a spus Vukusic pentru DalmatinskiPortal.hr.

