Țara neașteptată în care Gigi Becali și-a cumpărat 30 de hectare de teren. "Mă gândeam să fac acolo. Dar e greu"

Gigi Becali a cumpărat 30 de hectare de teren într-o țară în care puțini s-au așteptat. În plus, latifundiarul din Pipera a construit și o mănăstire ortodoxă acolo.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Gigi Becali a fost impresionat de evoluția echipei de fotbal Nordsjaelland, din care fac parte mulți fotbaliști africani, în meciul cu FCSB (0-0). Astfel, s-a gândit să deschidă o academie de fotbal în Uganda, Africa.

"În Uganda am cumpărat vreo 30 de hectare. Mă gândeam să fac acolo o academie, dar e greu. Cine se duce antrenor acolo? Știi care e treaba cu ăștia? E sărăcie, îi iei la 14-15 ani și le faci program. 8 ore de somn, 3 ore masă și restul le dai mingea. Nici televizor, nici nimic. Când te scoli, începi să pasezi, când mânânci, ții mingea. Așa cred că le fac (n.r.- cei de la Nordsjaelland jucătorilor africani din lot).

Nu au talent ca Neymar, ei sunt pasatori, adică au exercițiu”, a spus Gigi Becali.

Mai mult de atât, Gigi Becali a construit o mănăstire ortodoxă în Uganda, unde are grijă de câteva sute de copii din orfelinate. ”Am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare. Am mănăstire acolo. Sunt sute de copii pe care-i hrănesc. Sunt creștinați acolo, îi botează. Fac misiune acolo”, dezvăluia Gigi Becali în urmă cu un an și jumătate, potrivit adevarul.ro.