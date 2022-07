Gigi Becali, mesaj dur pentru premierul Ungariei, Viktor Orban

Cu ocazia numirii lui Nicolae Dică la FCSB, Gigi Becali a vorbit și despre investiţiile Ungariei în fotbalul românesc, latifundiarul referindu-se mai ales la Sepsi Sfântu Gheorghe, o formaţie care a câştigat Cupa României, Supercupa României şi e cu un pas în turul III preliminar al Conference League, după 3-1 cu Olimpija Ljubljana (Slovenia), săptămâna trecută, pe teren propriu.

Prin comparaţie, FCSB n-a mai luat un titlu din 2015, a fost ultima dată în grupele competiţiilor UEFA în 2017. Chiar și așa, Gigi Becali s-a lăudat că va face lucruri spectaculoase pentru a opri ascensiunea formaţiilor din România cu susţinere maghiară.

"Nu-i las pe unguri să treacă peste FCSB. Ei, niciodată în viaţa lor, nu vor trece peste o echipă românească. Când va îndrăzni Orban să facă ceva, îi dau în cap. Pac, Sepsi jos! De ce? Investesc bani. Nu o las pe Sepsi.

*Pe Sepsi o vom ţine la ghilotină. O să o ţin la respect. Dacă văd că Sepsi OSK prinde putere, o să mai investesc 10 milioane de euro.

*Vom spulbera tot ce e neam cu Sepsi OSK. La fotbal mai dau bani doar dacă Sepsi OSK o să ridice capul. Nu-i permit să ia campionatul în România. Trebuie să-l ţinem la coadă pe Orban. O să vin la stadion doar dacă Sepsi OSK prinde viteză cu Orban. Vă promit că Sepsi OSK nu va ridica prea mult capul. Dacă Sepsi sau Csikszereda vor ridica un pic capul, investesc bani mulţi.

*Vikor Orban. Poate să vină cât vrea pe stadioane, vai de capul lui! Cât sunt eu în fotbal, el să-şi pună pofta în cui! *Eu mă bat cu Guvernul maghiar. Îl invit la luptă. Să vedem care e mai puternic. I-am arunca mănuşa lui Viktor Orban rusul. Viktor Orban Putin", a spus Gigi Becali, potrivit Adevărul.

Liderii europeni, indignaţi de discursul rasist al lui Viktor Orban din România

Discursul premierului Ungariei susținut în România face valuri la nivel european. Mai mulți politicieni europeni şi din partidele de opozitie s-au arătat indignați de mesajele transmise de Viktor Orban la evenimentele de la Tușnad.

Publicația britanică The Guardian dedică un întreg articol reacțiilor de stupefacție generate de premierul de la Budapesta.

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a transmis că este regretabil că astfel de idei sunt propagate pe teritoriul României".

Declaraţiile făcute de Viktor Orban au şocat Europa

Premierul Ungariei a făcut propagandă pro-Rusia şi vorbeşte de faptul că guvernele din Europa vor pica la fel ca nişte piese de domino.

De asemenea, Viktor Orban vorbeşte de amestecul de rase şi îi dă dreptate ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov.

Viktor Orban face propagandă pro-Rusia cu miniştri români la masă

Toate declaraţiile făcute de Viktor Orban la Băile Tuşnad au fost făcute la masă cu reprezetanţi ai Guvernului României.

De faţă a fost vicepremierul Kelemen Hunor, dar şi ministrul Sportului, Eduard Novak.

Totodată, la eveniment a apărut şi un banner pe care scria:"Transilvania, pământ românesc".

"Mesajele transmise de premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost făcute la evenimentele organizate la Băile Tuşnad, mesaje considerate naţionaliste, antieuropene, proruse, mesaje care au generat un ecou la nivel european (...) O reacţie a venit şi din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, care a spus că aceste declaraţii făcute de premierul Ungariei, Viktor Orban în România, se înscriu în categoria de propagandă rusă. Şi Paul Stănescu a avut o reacţie. Secretarul general al PSD spunea că România nu este o trambulină pentru mesaje antieuropene şi proruse", a transmis Mădălina Mihalache, reporter Antena 3.

Paul Stănescu: "Dacă liderii maghiari vor să critice acțiunile UE și NATO, să o facă din Ungaria"

"Dacă liderii unguri doresc să critice acțiunile comune ale UE și NATO și să facă previziuni legate de agresiunea la care este supusă Ucraina din partea Rusiei, să o facă de pe teritoriul Ungariei", arată Paul Stănescu.

"Întinde-te doar cât îți permite pătura", spune un proverb de origine maghiară. În mod normal, acesta ar trebui să fie cunoscut și de către liderii maghiari, care vin an de an în România, pentru a participa la diferite evenimente organizate la Băile Tușnad. Doar că, în ultima perioadă, și mai ales în aceste zile, înțelepciunea proverbială maghiară a cam lipsit din tipul de comportament politic pe care ar trebui să-l aibă aceștia când sunt oaspeți pe teritoriul unui alt stat.

Paul Stănescu: "România nu este o trambulină pentru mesajele antieuropene și proruse"

Voi fi foarte clar și tranșant în privința comunicării politice naționaliste din zilele acestea ale liderilor unguri: România nu este o trambulină pentru mesajele antieuropene și proruse, nici ale premierului Viktor Orban, nici ale membrilor guvernului ungar. Dacă aceștia doresc să critice acțiunile comune ale UE și NATO și să facă previziuni legate de agresiunea la care este supusă Ucraina din partea Rusiei, atunci să o facă de pe teritoriul Ungariei, unde au libertatea de a spune ce vor. În interiorul unui alt stat, astfel de mesaje sunt inadecvate", arată într-un comunicat Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD adaugă că "nu avem nevoie ca acestea să se amestece toxic, în spațiul public românesc, cu angajamentele și pozițiile noastre clare în favoarea consolidării și susținerii proiectului european. Să spui că UE a pierdut războiul este absolut inutil, superficial și necredibil, mai ales când vorbești de pe poziția complicată de stat izolat politic în UE. Înțelepciunea proverbială maghiară poate fi utilă, dar cea politică lasă de dorit".

"În plus, vreau să atrag atenția că un alt aspect devine îngrijorător și nu-l putem tolera: transformarea sportului, în zonele cu minoritate maghiară, în instrument de promovare a autonomiei pe criterii etnice. În loc ca sportul să promoveze competiția, unitatea și o bună înțelegere între maghiari și români, a ajuns să derapeze către anumite scopuri politice. Se vede rău, ca și cum trebuie mulțumiți diverși oficiali unguri cu orice preț, atunci când vin în România. Cred că se impune la nivelul Coaliției o clarificare urgentă a acestui mod de a gestiona activitatea sportivă. Este inacceptabil ca el să fie denaturat de la adevărata sa misiune, chiar sub ochii noștri și a autorităților române. Aceste momente, oarecum penibile și provocatoare, trebuie să dispară. Relațiile oficiale diplomatice care se construiesc între România și Ungaria nu trebuie alterate sub nicio formă de tot felul de provocări politice.Reamintesc oricui mai are îndoieli că autonomia pe criterii etnice este inacceptabilă, contrară Constituției, iar unitatea și indivizibilitatea țării sunt sfinte", a declarat Paul Stănescu.