Gunoaiele din pădurile de lângă Bucureşti, strânse la Maratonul Reciclării: ”Împreună putem să facem lucrurile mai bune”

PET-urile şi ambalajele de la mâncare au ajuns să fie o obişnuinţă în pădurile din jurul Capitalei. Voluntarii au ajutat la strângerea gunoaielor în cadrul Maratonului Reciclării şi a fost tras şi un semnal de alarmă privind grijea pentru natură.

Duminică, 17 martie, zeci de voluntari și parteneri locali s-au adunat pentru a da startul curățeniei de primăvară la Maratonul de Reciclare organizat în Snagov.

Echipele au adunat gunoaiele aruncate la întâmplare și le-au depozitat în saci.

Acțiunea a fost sprijinită de Consiliul Județean Ilfov, Primăria Snagov, Fundația Ilfov Împreună și Asociația Creștem România Împreună.

”Mesajul este unul foarte simplu, trebuie să avem grijă de natură. Este pentru noi, este pentru copiii noştri important. Oamenii trebuie conştientizaţi că ceea ce fac are un impact, ceea ce fac greşit are un impact asupra mediului şi asupra calităţii vieţilor noastre”, a declarat Hubert Thuma, preşedinte CJ Ilfov.

Reciclarea deşeurilor trebuie să ajungă o prioritate, susțin autoritățile, iar pentru acest lucru sunt căutate soluţii atât în ţara noastră, cât şi la nivelul Uniunii Europene.

”La nivelul Uniunii Europene, se strâng circa 2,2 miliarde de tone de deşeuri anual şi, din câte ştiu eu, se lucrează la modficarea legislaţiei astfel încât cât mai puţine deşeuri să ajungă la groapa de gunoi”, a mai completat Hubert Thuma, preşedinte CJ Ilfov.

Acţiuni pentru curățarea pădurilor sunt organizate periodic în judeţul Ilfov.

”Astfel de acţiuni am făcut an de an. Am avut atât acţiuni de ecologizare, cât şi acţiuni de plantare în pădurile din comuna Snagov. Să avem o viaţă mai bună, să avem un mediu curat şi un aer curat”, a precizat Mihai Anghel, primar comuna Snagov.

Astfel de acțiuni simple, dar cu un impac semnifictiv asupra mediului înconjurător, sunt susținute de către autorități și actorii privați implicați în aceste inițiative.

”Prin sprijinul pe care ni-l oferă voluntarii vrem să arătăm că aruncarea gunoiului, aşa, în natură aduce un lucru foarte rău şi atunci o dată, pe de-o parte, că împreună putem să facem lucrurile mai bune, pe de altă parte, să fim mai responsabili, mai atenţi, cu natura, cu mediul înconjurător şi cu oamenii de lângă noi”, a menționat Olivia Ciobanu, arhitect şef.