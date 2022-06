Haos pe aeroport: Oamenii sunt nevoiți să doarmă pe jos, pe Aeroportul Henri Coandă din București

Pe Aeroportul Henri Coandă din București, oamenii au fost nevoiți să doarmă direct în aeroport, să aștepte zeci de ore pentru a se îmbarca.

Traficul este din ce în ce mai aglomerat pe aeroporturile din țară, iar unul dintre principalele motive este legat de lipsa de personal.

Tineri, bătrâni sau copii mici, cu toții sunt nevoiți să aștepte zeci de ore în aeroport pentru a ajunge la destinație. Mulți dintre ei au dormit direct pe jos azi noapte, pentru că angajații aeroportului nu au mai făcut față numărului mare de turiști.

”Ce s-a întâmplat azi nu e normal, avem 24 de ore de când suntem în picioare. Nu am dormit, nu am mâncat, nu am băut și nu avem explicații. Mai plecăm sau nu, ne-au sechestrat sau ce-au făcut cu noi?”, spune o turistă revoltată.

”De ce nu ne-au dat nici apă, nici mâncare, nici la hotel? Ne-au zis prima dată că ne duc la hotel, nu ne-au dus, ne-au urcat în avion, ne-au dat jos, ne-au urcat, ne-au dat jos, au zis că sunt probleme tehnice la avion, că nu mergea o lumină. Și nu era asta, fiindcă când ne-am dus la ghișeu ne-au zis că din cauză că din cauză că piloții au prea multe ore de zbor”, spune o altă turistă.

Infernul oamenilor a continuat însă și mulți dintre ei s-au trezit cu zborurile anulate după ce au stat ore întregi la rând.

Reprezentanții aeroportului nu au oferit niciun punct de vedere oficial și nu au anunțat când ar putea să se rezolve problema.