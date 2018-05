HOROSCOP. Trendul astral, cu Camelia Pătrășcanu. De marți, totul se schimbă

Marti are loc Luna Plina in Gemeni. O schimbare benefica poate avea loc in viata noastra prin informatiile pe care le obtine si modul cum ne folosim de ele. Aceste informatii ne pot veni prin altii (consilieri, profesionisti, mentori, modele, apropiati) fie prin propriile noastre cautari si cercetari intuitive, cand aducem langa vocea ratiunii si murmurul delicat al sufletului. Chiar si cei care nu mai cauta solutii ori intelesuri, resemnati in propria inertie, pot fi intersectati de marile raspunsuri lal problemele lor. Luna Noua in Gemeni ne invita sa fim deschisi, receptivi, atenti, discriminativi.



Luna Plina ne ofera talcuiri, dezlegari ale enigmelor printr-un moment in care cerul devine mai descriptibil pentru noi. Comunicam mai bine cu viata si potentialitatile sale. Asa putem arunca un ochi in propriul viitor, putem aprecia mai corect consecintele si variantele de destin, putem pune cap la cap informatii disparate, putem completa puzzel-ul vietii noastre intuind componentele lipsa. Daca Luna Plina din alte zodii ne aduc informatii in vis ori numai prin apropiati acum pot veni din orice sursa. Un titlu de ziar ne poate aprinde un beculet, un cuvant dintr-o reclama ne poate atrage atentia si prin conexiunea unor franturi de ganduri putem avea o iluminare, o vorba auzita in metrou ne poate strafulger aprin rezonante gasind un rapsuns la proprii intrebari, o scena vazuta pe strada ne trimite la o situatie de viata revelandu-ni-se intelegerea. Mediul este cel care ne ofera la aceasta Luna Plina raspunsurile si revelatiile.

Zilele de marti, miercuri si joi pana in pranz se afla sub influenta Lunii Pline. Cuplurile separate de distante geografice sau sufletesti se pot intui mai bine, pot sa-si transmita mai clar ganduri si sentimente la distanta comunicand fara cuvinte. Astfel, lucruri nespuse ne pot deveni limpezi, confuziile si neclaritatile pot fi strafulgerate de intelegeri.