Iancu Guda, după ce statul a îndatorat fiecare român cu aproape 12.000 de euro: După 2030 creşte riscul majorării vârstei de pensionare

Statul a îndatorat fiecare român cu aproape 12.000 de euro. Foto: Getty Images

Economistul Iancu Guda a avertizat, marţi, în direct, la Antena 3 CNN, că, după anul 2030, "creşte semnificativ riscul majorării vârstei de pensionare", din cauza datoriei publice pe care a acumulat-o România, de 1.121 miliarde de lei şi care depăşeşte 60% din PIB. "Nu gradul de îndatorare de 60% din PIB e o problemă, ci capacitatea de rambursare", a explicat Guda decizia pe care ar putea s-o ia Guvernul peste 4 ani.

Practic, statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Riscăm ca pensiile și salariile să rămână înghețate mai mulți ani dacă nu se iau măsuri. Datoria publică a țării a crescut cu 25 de miliarde de lei în doar 3 luni.

"Datoria publică a României a crescut în doar ultimii 5 ani cu 800 de miliarde de lei, este de 2 ori mai mult decât în cei 30 de ani precedenţi. În 1989, poporul român, prin foamete, a plătit datoria publică pe care vechiul regim a decis s-o achite în anii '80. Datoria creşte exponenţial, e ca un bulgăre de zăpadă.

Pe ce s-au dus banii? Ne-am împrumutat ca să ieşim la resturant. Jumătate din bani, pe salarii, pensii, bunuri şi servicii. Am rămas cu o datorie şi ne uităm la generaţiile viitoare şi le spunem: Plătiţi.

După 2030, creşte semnificativ riscul majorării vârstei de pensionare. Nu gradul de îndatorare de 60% din PIB e o problemă, ci capacitatea de rambursare. Pentru că avem o populaţie din ce în ce mai mică, avem foarte puţini români care muncesc, doar 4 milioane la privat şi 1,2 milioane de bugetari, precum şi 1 milion de antreprenori. Din 10 milioane populaţie adultă, doar 6,5 milioane de oameni muncesc.

Povara creşte. Cauzele sunt: ne-am împrumutat ca să dăm pensii şi salarii nesustenabile", a afirmat Iancu Guda la Antena 3 CNN.

Cum a evoluat datoria României

Evoluția datoriei publice arată că în septembrie a fost de 1.096 miliarde lei, adică 58,9% din PIB, în octombrie a crescut la 1.116 miliarde lei (un plus 20 de miliarde) și a ajuns la 60% din PIB, iar în noiembrie a crescut iar, ajungând la 1.121 miliarde lei, adică 60,2% din PIB. Practic statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei, aproximativ 12.000 de euro).

Legea responsabilității fiscal bugetare prevede că Guvernul trebuie să ia măsuri pentru reducerea cu 5% a datoriei. Adică să înghețe pensii, salarii, ajutoare sociale, măsuri care deja se aplică.

Planul fiscal adoptat de Guvern, după negocieri cu Comisia Europeană prevede ajustarea treptată a datoriei publice, 7 ani.