Datoria publică a ajuns la un nivel record și a depășit 60% din PIB. Statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei

Publicat la 08:50 17 Feb 2026

Datoria publică a ajuns la un nivel record și a depășit 60% din PIB. Foto: Getty Images

Datoria publică a ajuns la un nivel record în noiembrie, de 1.121 miliarde de lei și a depășit 60% din PIB. Practic, statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei, adică aproximativ 12.000 de euro. Riscăm ca pensiile și salariile să rămână înghețate mai mulți ani dacă nu se iau măsuri.

Datoria publică a țării a crescut cu 25 de miliarde de lei în doar 3 luni.

Evoluția datoriei publice arată că în septembrie a fost de 1.096 miliarde lei, adică 58,9% din PIB, în octombrie a crescut la 1.116 miliarde lei (un plus 20 de miliarde) și a ajuns la 60% din PIB, iar în noiembrie a crescut iar, ajungând la 1.121 miliarde lei, adică 60,2% din PIB.

Practic statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei, aproximativ 12.000 de euro)

Legea responsabilității fiscal bugetare prevede că Guvernul trebuie să ia măsuri pentru reducerea cu 5% a datoriei. Adică să înghețe pensii, salarii, ajutoare sociale, măsuri care deja se aplică.

Planul fiscal adoptat de Guvern, după negocieri cu Comisia Europeană prevede ajustarea treptată a datoriei publice, 7 ani.

Dacă Guvernul nu reduce datoria și continuă să se împrumute și să să crească datoria publică și în anii următori, atunci pensiile și salariile riscă să rămână înghețate mult mai mult timp, nu doar până în 2027 inclusiv.

Totodată, datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Recesiunea tehnică vine într-un context de încetinire vizibilă a economiei, după perioada de creștere solidă din anii anteriori. Evoluția din următoarele trimestre va fi esențială pentru a determina dacă România va reuși să revină rapid pe creștere sau dacă economia va intra într-o perioadă mai prelungită de stagnare.