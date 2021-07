O fată de 14 ani, ținută ”sechestrată” la un centru de plasament, după ce a pierdut o sarcină: ”Nu știm ce să facem cu ea!”

Maria are grave probleme de comportament și a luat tratament de mai multe ori. Acum, singura ei salvare este să stea în centru, fără contact cu exteriorul. Bărbatul cu care ea a rămas însărcinată, pe care l-a cunoscut pe rețelele sociale, este acuzat de relații sexuale cu un minor.

Fetița are 14 ani iar pe 1 iulie a făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv. Pe 5 iulie ea a acuzat dureri abdominale, a fost dusă la policlinică și ulterior a fost dusă la maternitate. Acolo, s-a constatat de către medicii specialiști că a avut un avort spontan. Ea a revenit în centru, iar la o zi a fost din nou la control.

„De câteva luni, Maria a cunoscut pe Facebook un tânăr de 19 ani din comuna Aroneanu. Cu sprijinul Poliției, am adus-o și o aducem înapoi o dată la două zile, deoarece pleacă din centru fără acordul personalului! Asta, după ce face un scandal-monstru! Fata a rămas gravidă! Acum aproximativ trei săptămâni, i-am făcut Mariei primul test de sarcină, care a ieșit neconcludent. Am programat-o la un control la un medic ginecolog, i-a făcut investigații și ne-a spus că fie este prea mică sarcina, fie nu o are și să o ținem în evidență.

La două săptămâni, ea a plecat iarăși și, când am adus-o înapoi, i-am făcut din nou un test de sarcină. Pe 26 iunie 2021, i-am repetat testul și a ieșit pozitiv! Având în vedere că există testul de sarcină și îl avem la dosar, precum și fișe de consiliere, ca să stea în centru, pe copilul ăsta îl ținem în «regim închis» aici. O ținem în «regim închis», dar centrul este cu regim normal. Ca să putem să o ținem în frâu, o ținem în ”regim închis”, închisă singură într-o cameră”, a precizat ieri Andreea Corodescu, directorul centrului, potrivit bzi.ro.

Maria a pierdut sarcina

Fetița însă era un copil cu probleme de mai mult timp, probleme de comportament după cum spun reprezentanții DGASPC Iași.

„Am fost cu ea la Serviciul de Evidență a Persoanelor, pentru a-i face buletinul. Cu acel tânăr am avut nenumărate discuții. Există nenumărate fișe de consiliere la dosar. Am discutat de foarte multe ori atât cu el, cât și cu părinții lui, că este minoră, să nu o mai primească și să aibă grijă că poate fi tras la răspundere. În seara de 4 iulie 2021, ea acuza dureri de burtă și sângerări, s-a chemat Salvarea. Am considerat că este mai bine să meargă la spital, să o vadă un medic.

Când a ajuns la spital, am fost sunată de medicii de acolo, că nu pot să o țină în frâu și nu o pot interna. Mi-au trimis-o înapoi, i-au dat un tratament. Ieri a fost din nou la control la ginecolog și, în momentul de față, nu mai este însărcinată. A pierdut sarcina. Noi, de fiecare dată când o fată pleacă din centru fără acordul personalului, când vine înapoi, o testăm, să vedem dacă nu cumva este însărcinată. Asta nu înseamnă că nu facem ore de consiliere cu ele. Facem, dar facem degeaba!”, a adăugat directoarea Andreea Corodescu.

Fetița provine dintr-o familie cu probleme

Fetița provine dintr-o familie unde au fost multe acte de violență dar și neglijare. Mama se află pe raza județului Suceava iar tatăl locuiește într-o comună din județul Iași, neexistând posibilități pentru reintegrarea familială, susțin autoritățile ieșene.

„Fata este venită de mulți ani la noi. Aceasta face parte dintr-o familie fără posibilități financiare, are mai multe surori și frați. Este un grup mai mare, dar mulți se află în asistență maternală. La noi au venit doar patru fete, dar una dintre ele a fost transferată la centrul de zi «C.A. Rosetti», pentru că a fost evaluată în grad de handicap. Același lucru am încercat să îl facem și pentru fetița Maria. Pe lângă faptul că are tulburări grave de comportament, nu învață nimic. Nu se comportă normal în comunitate.

Fata a avut multiple internări la «Socola», a luat tratament, dar diagnosticul a fost cel de tulburare emoțională și psiho-afectivă și de conduită. Din acest motiv nu am putut să o internăm în grad și a trebuit să rămână la școala de masă. Nu face față la școală, este repetentă de doi ani, tulbură și activitățile școlare și nu știm ce să facem cu ea! Am încercat, prin rapoarte și prin procedura noastră internă, să o transferăm la un centru mai mic, de țară, cu regim închis, pentru copiii cu tulburări de comportament. Din păcate, până în momentul de față, nu am reușit să facem acest transfer”, a adăugat Andreea Corobescu.

Traumele din familie sau cele din trecut își pun amprenta tot mai mult asupra minorilor. Aceștia au nevoie de suport psihologic, dar și psihiatric.

De la începutul pandemiei, a crescut numărul persoanelor care au fost internate, cu aproximativ 30 la sută, după cum spun cei de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

