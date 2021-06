O ieşeancă divorţează de soţ fiindcă e "prostul satului": "În Italia am cunoscut adevărata plăcere"

Românca nici nu s-a mai prezentat la proces, ci a trimis o scrisoare la Judecătoria Iaşi, în care vorbeşte de partenerul ei ca fiind "prostul satului", potrivit ziaruldeiasi.ro.

În plus, ieşeanca spune că a ajuns în Italia, unde a cunoscut "adevărata plăcere". Iată ce a scris femeia în motivarea trimisă prin avocat la judecătorie.

Motivare: "Bărbatul meu reclamagiu este prostul satului"

"Cu ajutorul surorii mele am reuşit să fug de acasă, spunând că mă duce la muncă. În Italia am cunoscut adevărata plăcere (...). Cât am trăit cu reclamantul, nu m-a satisfăcut (...).

Am fost o proastă până acum, că nu am ştiut ce înseamnă dragostea cu diferiţi bărbaţi (...).

Femeile din România au şi ele dreptul la fericire, unde mai pui că bărbaţii italieni sunt cu dare de mână. Am ajuns acasă cu mulţi bani şi nu am timp să merg la judecată", a scris femeia în motivarea trimisă Judecătoriei Iaşi.

Femeia şi-a găsit dragostea în Italia

"Oricum, bărbatul meu reclamagiu este prostul satului şi moare de ciudă că am descoperit adevăratele plăceri (...). Nu vreau să vin la judecată să mă întâlnesc cu prostul satului. Ciau ragaţi", a continuat ieşeanca.

Ultimul termen în cazul acestui proces a avut loc vineri, judecătorii urmând să decidă în privinţa divorţului.

