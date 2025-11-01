IGPR, după ce Simion a acuzat Poliția că nu a luat măsuri în legătură cu amenințările cu moartea: Tratăm cu seriozitate orice sesizare

2 minute de citit Publicat la 14:00 01 Noi 2025 Modificat la 14:01 01 Noi 2025

George Simion, liderul AUR, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea / Sursa foto: Agerpres

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, că „Poliţia tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”. Precizările vin după ce George Simion, liderul AUR, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură.

Instituția a mai precizat că în urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, „fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege”.

„Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR.

De asemenea, Poliția Română a mai precizat că ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, și susține că „nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”:

„Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură.

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României.

Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale”, au mai precizat oficialii Poliţiei Române.

Mai mult decât atât, în data de 15 septembrie, autoritățile au transmis, în legătură cu amenințările cu moartea primite de George Simion pe rețelele sociale, că legea prevede pedepse clare pentru astfel de fapte.

Potrivit Codului penal, amenințarea unei persoane cu comiterea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare, dacă este de natură să provoace teamă, se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Totodată, procurorii au precizat că acțiunea penală în astfel de cazuri poate fi pornită doar pe baza unei plângeri prealabile depuse de persoana vătămată.

În cursul zilei de vineri, liderul AUR a declarat că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și că fațada sediului central al partidului a fost vandalizată. El a precizat că au fost depuse plângeri în acest sens, însă susține că, până în prezent, autoritățile nu au luat nicio măsură concretă.

Tot ieri, Simion a mai spus că a solicitat oficial intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) pentru a-i asigura protecția, atât lui, cât și familiei sale și membrilor conducerii partidului.