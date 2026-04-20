Imagini cu avioanele F-16 ale României la un exercițiu de realimentare în aer. MApN: Consolidăm capacitatea NATO de reacție rapidă

"Aeronavele F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române au participat la un exercițiu de realimentare în aer. Aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au desfășurat o misiune de instruire în cadrul unui exercițiu de tip Flexible Deterrence Options (FDO), în spațiul aerian al Poloniei??, având ca obiectiv principal standardizarea și perfecționarea procedurilor de intervenție împotriva dronelor.

În cadrul acestui exercițiu, aeronavele F-16 Fighting Falcon românești din detașamentul Carpathian Vipers au executat manevre de realimentare în aer, fiind sprijinite de un avion cisternă francez. Activitatea s-a desfășurat în cooperare cu elicoptere UH-1Y Venom din Republica Cehă și o aeronavă poloneză DA20 C-1 Eclipse, sub coordonarea și controlul aerian asigurat de un avion AWACS NATO", a comunicat MApN.

Rolul activ al Forțelor Aeriene Române

"Exercițiile de tip FDO contribuie la creșterea nivelului de pregătire al forțelor aliate, consolidând capacitatea NATO de reacție rapidă și demonstrând angajamentul comun pentru apărarea spațiului aerian aliat.

Astfel de misiuni evidențiază rolul activ al Forțelor Aeriene Române în asigurarea securității regionale și menținerea unui nivel ridicat de interoperabilitate în cadrul Alianței", a mai transmis MApN.