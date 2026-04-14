MApN, după ce militarii români au participat la Orion 26, împreună cu aliaţii NATO: Suntem pregătiți să răspundem oricărei provocări

1 minut de citit Publicat la 17:51 14 Apr 2026 Modificat la 17:51 14 Apr 2026

Militarii români au participat la Orion 26, împreună cu aliaţii NATO. Sursa foto: MApN

Militarii români au participat, împreună cu aliaţii NATO, la exercițiul multinațional Orion 26, cea mai amplă simulare a unui coflict major în Europa. "Militarii români și aliații NATO au acționat ca un singur corp, confirmând că suntem pregătiți să răspundem coordonat oricărei provocări", a transmis MApN.

"ORION 26: Puterea stă în unitate!

Exercițiul multinațional ORION 26 a demonstrat importanța interoperabilității la nivel aliat. Militarii români și aliații #NATO au acționat ca un singur corp, confirmând că suntem pregătiți să răspundem coordonat oricărei provocări.

De ce este importantă interoperabilitatea?

Decizii rapide și sincronizate între toate națiunile participante.

Acțiune multi-domeniu: Cooperare perfectă pe uscat, în aer și în spațiul cibernetic.

Standarde NATO: Proceduri identice care transformă o alianță într-o forță unitară.

Suntem mai puternici atunci când acționăm împreună", a comunicat MApN.

Vânătorul de mine M270 şi-a încheiat misiunea în Marea Neagră

De asemenea, ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că Vânătorul de mine M270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a încheiat cu succes participarea la cea de-a IX-a activare a grupării MCM Black Sea, desfășurând misiuni de supraveghere și recunoaștere pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră, în perioada 22 martie – 4 aprilie.

"Participarea Forțelor Navale Române la MCM BLACK SEA reconfirmă angajamentul României pentru securitatea maritimă în regiune și pentru consolidarea cooperării cu aliații și partenerii", a transmis MApN.