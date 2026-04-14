MApN, după ce militarii români au participat la Orion 26, împreună cu aliaţii NATO: Suntem pregătiți să răspundem oricărei provocări

Militarii români au participat, împreună cu aliaţii NATO, la exercițiul multinațional Orion 26, cea mai amplă simulare a unui coflict major în Europa. "Militarii români și aliații NATO au acționat ca un singur corp, confirmând că suntem pregătiți să răspundem coordonat oricărei provocări", a transmis MApN.
"ORION 26: Puterea stă în unitate!
Exercițiul multinațional ORION 26 a demonstrat importanța interoperabilității la nivel aliat. Militarii români și aliații #NATO au acționat ca un singur corp, confirmând că suntem pregătiți să răspundem coordonat oricărei provocări.
De ce este importantă interoperabilitatea?
- Decizii rapide și sincronizate între toate națiunile participante.
- Acțiune multi-domeniu: Cooperare perfectă pe uscat, în aer și în spațiul cibernetic.
- Standarde NATO: Proceduri identice care transformă o alianță într-o forță unitară.
Suntem mai puternici atunci când acționăm împreună", a comunicat MApN.
Vânătorul de mine M270 şi-a încheiat misiunea în Marea Neagră
De asemenea, ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că Vânătorul de mine M270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a încheiat cu succes participarea la cea de-a IX-a activare a grupării MCM Black Sea, desfășurând misiuni de supraveghere și recunoaștere pentru menținerea siguranței navigației în Marea Neagră, în perioada 22 martie – 4 aprilie.
"Participarea Forțelor Navale Române la MCM BLACK SEA reconfirmă angajamentul României pentru securitatea maritimă în regiune și pentru consolidarea cooperării cu aliații și partenerii", a transmis MApN.