Imagini cu Călin Georgescu în momentul în care a fost săltat de poliție: „Am nevoie la toaletă”

Echipa lui Călin Georgescu a filmat momentul în care acesta a fost oprit în trafic de polițiști pentru a fi dus la Parchetul General pentru audieri.

În momentul în care a fost oprit de agenții care l-au înștiințat că trebuie să fie dus la Parchet, Călin Georgescu și-a sunat avocații pentru a-i anunța.

„Călin, te duci acolo și nu se întâmplă nimic fără avocat”, i-a răspuns avocatul.

După incheierea apelului, Călin Georgescu le-a spus polițiștilor că are nevoie să meargă la toaletă și nu mai poate aștepta până când va ajunge la Parchet.

„Am o problemă de sănătate. Aici la doi pași, am o problemă la genunchi, mă duc până la toaletă și gata”, a spus Georgescu.

Agenții i-au înmânat și mandatul de aducere și i-au transmis că va trebui să meargă cu ei la Parchet, nu cu șoferul.

Oamenii lui Georgescu au filmat și momentul în care acesta a fost condus de polițiști la toaleta clinicii de fizioterapie. Este vorba despre clinica de unde fostul candidat la prezidențiale tocmai ieșise.

Imaginile au fost postate în online de Mario Nawfal, influencerul MAGA acuzat de relații cu Kremlinul și care a realizat recent un interviu cu Georgescu. Nawfal a scris pe X că urma să aibă astăzi un nou interviu cu Georgescu, dar că acesta l-a sunat să îi spună că a fost „reținut”.

??? EXCLUSIVE: MORE FOOTAGE OF CALIN GEORGESCU GETTING ARRESTED



He won a Presidential election, so they cancel the election and now arrest him.



'Democracy’ in action in EU and NATO member: Romania



See below tweets in the chain for the full story of what I woke up to this… https://t.co/0ZEBuyq9fj pic.twitter.com/WklqgPWkje