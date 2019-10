Imagini cu președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, la ceremonia de întronare a împăratului Japoniei

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, au participat marţi, la Tokyo, la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei.



Şeful statului român a fost îmbrăcat în frac, iar soţia sa a purtat o rochie lungă albastră, așa cum reiese dintr-o fotografie postată pe contul de Twitter al președintelui României.

An honour to attend the Enthronement Ceremony of Emperor Naruhito at the Imperial Palace in Tokyo. #EmperorNaruhito #enthronement pic.twitter.com/IhI5Su6uJz