Monica Tatoiu, două lecţii primite de la părinţi care i-au adus bogăţia: "Am fost săracă rău"

Antena 3 vă aduce anul acesta un Crăciun de suflet, cu invitaţi speciali şi surprize multe. Magia începe încă din seara de Ajun.

Vali Crăciunescu, în calitate de colindător la acordeon, şi Berta Popescu, jurnalist Antena 3, ne-au condus acasă la Monica Tatoiu, una din cele mai prospere femei de afaceri din România.

În acestă atmosferă caldă, Monica Tatoiu a dezvăluit ce semnificație au sărbătorile în familia ei, dar şi secretul care i-a adus bogăția în viaţă şi afaceri.

„Ca să vedeţi dimensiunea iubirii mele pentru Crăciun am venit pe 17 traversând Atlanticul ca să fiu aici acasă, în noaptea de 24 spre 25 când se deschid Cerurile, asta am învățat de la mama la 5 ani.

Maica Domnului te ascultă şi îţi pui o dorinţă care se împlinește. Copilul meu s-a născut în urma unei astfel de rugăminţi", a dezvăluit Monica Tatoiu.

„Am fost săracă rău"

„Dacă dai se şi întoarce, asta am învățat de pe vremea când eram săracă rău. Am fost săracă rău. Am făcut prima baie în cadă la 16 ani. Asta am învățat de la mama: dacă dai Dumnezeu îţi dă în zeci", spune Monica Tatoiu mândră că şi fiul ei a învățat această lecție. De Crăciun i-a făcut cadou un laptop nou ca să o ajute să intre mai ușor online la emisiuni.

Monica Tatoiu, dorinţă de Crăciun

„Îmi doresc ca Dumnezeu să îşi arate faţa către români, chiar dacă nu merităm. Petreceri ca la noi nu există niciunde. Singura problemă, să nu exagerați cu mâncatul. Nu uita române să fii bun", recomandă Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu, mesaj în seara de Ajun: "Crăciunul este despre iubire"

„Crăciunul este despre iubire. Dumnezeu ne iartă, dar trebuie să ştim cum să compensăm când greșim. Este greu, vă spun eu că am 65 de ani şi am călcat în străchini toată viaţa. Dar, şi în ultimul ceas dacă faci eforturi Dumnezeu, în marea lui dragoste şi a Fiului Său, a cărui naştere o sărbătorim acum, ne vor ajuta să ne ridicăm. La mulţi ani, copii!

