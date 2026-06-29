Imagini de la lucrările la Pasajul Basarab. Harta restricțiilor de circulați impuse din 29 iunie. Două linii de tramvai sunt suspendate

2 minute de citit Publicat la 07:39 29 Iun 2026 Modificat la 07:39 29 Iun 2026

Lucrări la Pasajul Basarab, vor fi restricții de circulație. FOTO: Facbook Primăria București

Lucrările de remediere la Pasajul Basarab continuă luni, iar maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri. Primăria estimează că totul va fi gata până la finalul anului.

Muncitorii dau jos burlanele, lucrează la curățarea tuturor elementelor de beton, ca să poată repara fisurile apărute de-a lungul anilor, curăță calea de rulare a tramvaielor și toate elementele de sus și până jos ale pasajului.

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Din noaptea de duminică spre luni, s-a închis calea de pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești, Șoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens.

Din luna august, lucrările se vor muta pe calea Grozăvești – Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulației în dublu sens.

"În perioada 29 iunie - 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers", potrivit Primăriei Capitalei.



Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vor fi închideri punctuale pe carosabil. Primăria estimează că totul va fi gata până la finalul anului.



Din 20 iunie, au fost suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB a înfiinţat linia 54, care circulă între Depou Alexandria - Zeţarilor - Şura Mare.



Linia 44 circulă cu parc mărit, iar linia 1 este deviată, între Romprim - Piaţa Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.



Şi linia 10 circulă deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Piaţa Eroii Revoluţiei - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).



A fost introdusă linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piaţa Leul - Piaţa Danny Huwe - Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.



De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, precizează Primăria.