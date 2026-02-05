Imagini dramatice din pădurea Letea, caii sălbatici riscă să moară din cauza gerului și a lipsei de hrană. Apel pentru lucernă și paie

Sute de cai sălbatici din zona Letea riscă să moară din cauza gerului și a lipsei de hrană. E nevoie urgentă de lucernă, fân și paie. FOTO captură video Facebook Ștefan Răileanu

Sute de cai sălbatici din zona Letea, din Delta Dunării sunt în pericol din cauza gerului și a lipsei de hrană. Un fotograf din Constanța, alertat de localnici, a ajuns într-o zonă greu accesibilă și a găsit o herghelie extrem de slăbită, unele animale erau prăbușite în gheață, la temperaturi de minus 5 grade.

Alertat de localnici, fotograful Marian Sterea a mers la fața locului, alături de o echipă restrânsă de specialiști și voluntari.



Ceea ce au descoperit pe teren a fost o imagine cutremurătoare: zeci de cai extrem de slăbiți, unii abia mai reușind să stea în picioare, într-un peisaj acoperit de gheață. Alții nu au mai rezistat foamei și frigului.

Imagini cutremurătoare surprise de fotograf, aici

Ajutorul este acum vital, iar cei care pot sprijini această intervenție sunt sfătuiți să o facă urgent. Este nevoie de baloți de lucernă, fân și paie, dar și bani pentru acoperirea costurilor de transport. Ajutorul poate fi adus la Pensiunea 5 Chirpici din Murighiol.

"Nu vom divulga locația exactă, pentru a-i proteja de intervenții umane care le-ar putea pune în pericol habitatul. Vrem să continuăm să ducem hrană către ei și avem nevoie de sprijin. Pentru cei care nu pot aduce baloți, orice donație, oricât de mică, ajută enorm. N-am gasit varianta legala si rapida insa orice sugestie ne-ar ajuta. Transportul se face cu gabara și este nevoie de combustibil și resurse pentru a putea ajunge la cai", a scris pe Facebook medicul veterinar Ștefan Răileanu, care a fost și el la fața locului.

FOTO captură video Facebook Ștefan Răileanu