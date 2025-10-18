Imagini emoționante cu o tânără care face cu mâna printre dărâmături, în blocul unde a avut loc explozia. În ce stare e ea acum

Tânăra care făcea cu mâna dintre dărâmături este în stare bună, la spital. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Imaginile cu o femeie de 24 de ani care făcea cu mâna printre plăcile de beton ale blocului distrus vineri de explozia din Calea Rahovei au ajuns virale. Tânăra e în stare stabilă, la spital.

În imagini se vede cu femeia făcea semne cu mâna. De altfe, doar mâna era liberă, restul corpului fiind printre dărâmături.

Ea a fost scoasă dintre plăcile de beton și dusă la spital. Starea ei este stabilă, au comunicat medicii.

În spitalele din București mai sunt internați nouă pacienți.

O persoană afectată de explozia din blocul de pe Calea Rahovei, care are arsuri extinse și multiple traumatisme, a fost transferată la un spital din Austria. Pacientul este în stare critică și intubat. Transportul se face cu un avion SMURD al Inspectoratului General al Aviației.

O fată internată la Spitalul Grigore Alexandrescu a fost operată, dar rămâne în stare gravă.

Trei dintre răniţii, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă (Floreasca), sunt stabili, au anunţat sâmbătă reprezentanţii unităţii militare. ''Pacienţii sunt stabili, cei doi se recuperează după intervenţia chirurgicală, probabil săptămâna viitoare se vor externa'', precizează sursa citată.

La Floreasca au fost aduşi trei răniţi: un pacient de 68 de ani - operat de urgenţă, urmează investigaţii imagistice suplimentare şi monitorizare de specialitate; o pacientă de 58 de ani - cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare care a necesitat intervenţie chirurgicală; un pacient de 86 de ani - fără leziuni post-traumatice, internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Femeia de 78 de ani rănită în explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul "Bagdasar-Arseni", este intubată, stabilă hemodinamic. ''Este stabilă hemodinamic, intubată. A fost pansată de dimineaţă'', anunţă sâmbătă unitatea medicală. Pacienta are arsuri pe o suprafaţă corporală de sub 15%.



