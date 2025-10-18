Cronologia tragediei din București. Cum s-a ajuns la explozia unui bloc din Calea Rahovei. La Poliție au fost audieri toată noaptea

Anchetatorii refac şirul evenimentelor ce au dus la explozia blocului din Rahova. Sunt mai multe audieri la Poliţia Capitalei. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile încearcă să pună cap la cap şirul evenimentelor ce au dus la tragedia din cartierul bucureştean Rahova, acolo unde, în urma exploziei unui bloc, vineri, au murit 3 oameni, iar alţi 17 au fost răniţi. Au fost audieri în noaptea de vineri spre sâmbătă la Poliţia Capitalei, informează Antena 3 CNN.

A fost audiată administratora blocului, precum şi un muncitor de la Distrigaz. Vor urma audieri şi în cursul zilei de sâmbătă. Este o anchetă deschisă de procurorii de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru distrugere din culpă. Întrebarea cea mai importantă este: cine a umblat la sigiliu, cine a rupt sigiliul, cine a repornit gazele? Pentru că, iniţial, joi, gazele au fost închise.

Vineri, ora 8.44: Un locatar din blocul din Rahova sună la Distrigaz. Reclama un miros puternic de gaz pe casa scării. O echipă este anunţată, dar nu mai apucă să ajungă.

Tot vineri, ora 9.08: 44 de apeluri la 112 sunt înregistrate, în care oamenii anunţă explozia. Martorii povestesc că victimele au fost aruncate afară din apartamente de suflul exploziei.

Vineri, ora 9.18: este activat Planul Roşu de intervenţie. Zeci de echipaje de salvatori sunt mobilizate.

Firul evenimentelor, potrivit Distrigaz

Distrigaz a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de siguranță joi dimineață. Tot atunci, echipa Distrigaz a sigilat robinetul de branșament. Compania a adăugat că, vineri dimineață, locatarii au sesizat din nou la numărul de urgențe al Distrigaz Sud Rețele prezența unui miros puternic de gaze în bloc. O echipă a ajuns la fața locului chiar în momentul producerii exploziei, iar agentul de intervenție a constatat că sigiliul era rupt.

Așadar, potrivit Distrigaz:

16 octombrie, ora 07:08: locatarii sună la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă un miros puternic de gaze în bloc

16 octombrie, ora 09:18: echipa de intervenție oprește alimentare cu gaze și sigilează robinetul

17 octombrie, ora 08:44: locatarii sună din nou la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele și reclamă mirorul puternic de gaze în bloc

17 octombrie, în jurul orei 09:00: are loc explozia, echipa de la Distrigaz ajunge la fața locului chiar atunci și la scurt timp constată că sigiliul instalat cu o zi înainte era rupt

Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova?

Ghiță Găinaru, un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia de vineri, a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării.

„La ora 7:00 (n.r. joi) m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit când ne-a izolat blocul și ne-au pus robinetul la juma de metru de pământ unde se jucau toți copiii și ne închideau gazele.

Am făcut o sesizare, au venit și zice Domnule, n-avem ce să facem decât vă dăm maneta asta, robinetul ăsta, și umblați când e nevoie, îl puneți. Și era la mine și am coborât cu administratora. Am zis miroase urât, hai să închidem repede gazele.

Între timp au ajuns și cei de la Distrigaz, le-au închis ei din coloana principală, au pus sigiliu și după aceea au zis dacă vrem să ni să deschidă gazele, să sunăm la o firmă tot dată de ei”, a povestit bărbatul.

„Și ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătură cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei.

Cei de care cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul cică 1.500 lei. Și acum doamna ministrator zice „Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați? Și zice: „nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament.

Și n-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a mai precizat locatarul.