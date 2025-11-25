Antena 3 CNN Actualitate Imagini emoționante de la o școală din Cluj-Napoca. Copiii și-au întâmpinat colegul care a învins cancerul în aplauze

Imagini impresionante vin de la o școală din Cluj-Napoca. Acolo, copiii l-au întâmpinat pe colegul lor care a învins cancerul și a revenit la școală în aplauze și lacrimi de bucurie. 

Elevii Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca s-au aliniat pe holurile școlii pentru a-l întâmpina pe Cezar...un băiat care la o vârstă fragedă a dus o luptă grea cu cancerul. Iată imaginile emoționante: 

Atmosfera a fost una încărcată de emoție. Cezar a revenit la școală după o perioadă mai îndelungată de tratamente, iar colegii lui l-au întâmpinat cu urale, aplauze și bucurie sinceră că este sănătos.

Elevul a mers în aplauzele colegilor lui până la sala de clasă, unde a fost întâmpinat de învățătoare cu o îmbrățișare. 

Potrivit Cluj24.ro, momentul a fost pregătit de învățătoarele copilului și de toți profesorii din liceu pentru a-i oferi lui Cezar o revenire încurajatoare. Profesorii i-au lăudat pe elevi pentru modul în care s-au mobilizat și pentru empatia de care au dat dovadă față de colegul lor. 

Comunitatea școlii a transmis și un mesaj de mulțumire medicilor de la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, unde Cezar a primit îngrijiri medicale. 

