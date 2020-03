Imagini în premieră cu aparatele de testare COVID-19 achiziționate de Primăria Capitalei. Gabriela Firea: Iată că avem și vești bune

"Datorită aparatelor achiziționate de Primăria Capitalei, viteza de testare a pacienților din București a crescut de la 120 de teste pe zi la 900 de teste.

Primaria Capitalei a investit numai in aceste zile, 4 milioane de euro in aparatura si echipamente de protectie pentru spitalele din Bucuresti.

Am avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii ASSMB precum si cu directorul medical al Spitalului dr. Victor Babes, pentru a discuta despre masurile luate de Primaria Capitalei in aceasta perioada de criza sanitara.

Iata ca in aceste zile atat de dificile avem si vesti bune pentru bucuresteni si nu numai! Incepand de astazi, viteza de testare a pacientilor internati in spitalele Victor Babes si Matei Bals a crescut foarte mult pentru ca, datorita proiectelor votate in cadrul CGMB, s-a reusit achizitionarea a 4 aparate medicale ultramoderne, penrtu spitalul Victor Babes: 2 aparate PCR de diagnosticare moleculara a infectiei COVID 19; un aparat care permite o viteza mai mare de efectuare a analizelor de testare (un sistem de extractie automata de acizi nucleici) si un aparat de hemodiafiltrare care va fi utilizat in tratamentul pacientilor bolnavi de COVID-19 care dezvolta complicatii renale, intrucat acesta suplineste functia rinchilor", a anunțat Gabriela Firea.

sursa: Facebook/ Gabriela Firea

Edilul spune că au fost alocate fonduri și pentru achiziția altor două aparate PCR pentru institutul Matei Balș.

"Cu aceste aparate am putut creste de 8 ori viteza de testare in municipiul Bucuresti: daca pana acum se puteau face 120 de teste pe zi, în acest moment, cu această aparatură de noua generatie, se realizeaza chiar și peste 900 de teste pe zi.

Pana in prezent ASSMB a achizitionat echipamente si dezinfectanti in valoare de aproximativ 2,4 milioane euro, precizează Gabriela Firea.