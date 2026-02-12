Încă o dronă a fost găsit pe plajă, între Costinești și Tuzla. Se verifică dacă e rusească

Trei tineri au sunat la 112 după ce au văzut obiectul la malul mării. Foto: Antena 3 CNN

Autoritățile din Costinești fac cercetări asupra unei drone, aflată pe plaja dintre Costinești și Tuzla, la aproximativ un kilometru de Farul Tuzla. Trei tineri au sunat la 112 după ce au văzut obiectul la malul mării. Primarul din Costinești, Dumitru Jeanu a subliniat că el a aflat despre obiect prin mass-media. „M-au sunat și m-au întrebat dacă avem o dronă pe plajă”, a spus el.

Autoritățile au fost alertate de trei tineri, care se plimbau pe plaja dintre stațiunile Costinești și Tuzla, la aproximativ un kilometru de Farul Tuzla.

„Am aflat de la colegii dumneavoastră din media, care m-au sunat și m-au întrebat dacă avem o dronă pe plajă. M-am deplasat să vedem, să căutăm drona. Seamănă cu o dronă, un obiect neidentificat momentan. Să vedem odată cu sosirea autorităţilor. Sunt curios ce e acest obiect. Ne aflăm la limita de la graniţa cu Costineştiul. Trei tineri au descoperit obiectul”, a spus Dumitru Jeanu, primarul din Costinești.

„În ziua de 12 februarie 2026, în urma unui apel 112, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localității Tuzla, resturi metalice, ce par a aparține unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripții vizibile. În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a transmis purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Andrei Ene.

