Incendiu la un generator de rezervă la Spitalul Fundeni. Alimentarea cu energie a fost oprită preventiv

sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un generator electric de rezervă amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din București. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), nu sunt pacienți afectați.

Incendiul s-a produs la un generator electric aflat la aproximativ 25 de metri de clădirea unității medicale. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv, iar un corp al spitalului a rămas temporar fără curent, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației.

Reprezentanții ISU au precizat că generatorul afectat era unul de rezervă. La fața locului se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar la acest moment focul este localizat.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container cu generator electric.

Generatorul adus de ISU va asigura furnizarea de energie electrică până la remedierea completă a situației, astfel încât activitatea medicală să nu fie afectată.

Intervenția este în dinamică.