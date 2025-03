Începe Sea Shield 2025: participă 2.300 de militari români şi din alte 11 state

Forţele Navale Române vor participa la exerciţiu cu peste 1.600 de militari şi cu 80 de mijloace tehnice, dintre care 28 de nave maritime şi fluviale. Sursa foto: Foto ilustrativ: Antena 3 CNN

Peste 2.300 de militari români și din ale 11 state partenere participă, începând de luni, la exercițiul multinaţional Sea Shield. Ceremonia de deschidere are loc în Portul Constanța, a transmis Statul Major al Forţelor Navale. Exerciţiul militar, cel mai complex eveniment de instrucţie organizat de Forţele Navale Române, are loc până pe 11 aprilie, potrivit Agerpres.



„La Sea Shield 25, vor lua parte peste 2.300 de militari din ţara noastră şi din alte 11 state partenere (Albania, Bulgaria, Canada, Franţa, Grecia, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia)”, a precizat într-un comunicat Statul Major al Forțelor Navale.



Forţele Navale Române vor participa la exerciţiu cu peste 1.600 de militari şi cu 80 de mijloace tehnice, dintre care 28 de nave maritime şi fluviale, două elicoptere şi un detaşament mobil de lansare.



Celelalte categorii de forţe din Armata României vor lua parte la secvenţele de instruire în comun cu 200 de militari şi peste 40 de mijloace tehnice - o navă, nouă aparate de zbor şi peste 30 de autovehicule, iar partenerii străini cu aproximativ 500 de militari şi 27 de mijloace tehnice - patru nave, trei avioane de patrulare maritimă şi 20 de vehicule. În total, în cadrul exerciţiului, militarii din cele 12 state participante vor exploata aproximativ 150 de mijloace tehnice - 33 de nave şi nouă ambarcaţiuni rapide, 14 aparate de zbor şi 90 de vehicule.



Sea Shield este planificat anual de Comandamentul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” şi are ca scop principal creşterea nivelului de interoperabilitate dintre forţele navale ale statelor aliate şi partenere, precum şi optimizarea efortului instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.



„Pe durata celor două săptămâni de instruire, prima organizată la nivel naţional, interinstituţional, iar cea de-a doua la nivel internaţional, vor fi desfăşurate secvenţe de luptă în toate mediile de acţiune, maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru şi aerian. În acest sens, vor fi testate şi perfecţionate capacităţile de coordonare şi de răspuns ale forţelor participante în situaţiile unor scenarii cu grad ridicat de complexitate, precum atacuri maritime şi aeriene simultane, ameninţări hibride şi provocări asimetrice”, se mai arată în comunicat.



Un aspect esenţial al exerciţiului multinaţional Sea Shield 25 constă în consolidarea colaborării dintre forţele navale, aeriene şi terestre, care va fi testată prin desfăşurarea unei serii de activităţi de apărare a infrastructurii critice de pe litoral, de protecţie a liniilor de comunicaţii maritime şi de sprijinire a operaţiunilor amfibii. Antrenamentele desfăşurate în raioane maritime din Marea Neagră, pe fluviul Dunărea şi în zona costieră vor creşte capacitatea de reacţie colectivă şi vor contribui la promovarea angajamentului NATO faţă de securitatea regională.



Totodată, prin desfăşurarea Sea Shield 25, forţele participante îşi vor perfecţiona tehnicile de luptă şi îşi vor consolida parteneriatele strategice pentru menţinerea unui mediu sigur şi stabil în zona de responsabilitate de pe flancul de sud-est al Alianţei Nord-Atlantice.