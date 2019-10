Aveau căsnicia perfectă, însă femeia de 35 de ani a intrat la bănuieli. I-a umblat în telefon într-o seară și a găsit niște mesaje care i-au schimbat total viața. Acum se cofruntă cu dilema vieții ei

Foto: Pixabay.com

O femeie de 35 de ani se confruntă cu dilema vieții ei după ce soțul ei a înșelat-o timp de doi ani. Mai mult, acesta are și un copil cu noua lui iubire. A hotărât să îl înșele și ea pentru a se răzbuna, însă ceva s-a schimbat peste noapte.

”Am aflat că soțul meu m-a înșelat cu marea lui iubire li are și un copil, așa că am o aventură fierbinte doar ca să-mi revin . Știu că asta nu mă ajută cu nimic, dar mă face mai fericitp.

Am 35 de ani, soțul meu are 38 de ani și suntem căsătoriți de șase ani. Are doi copii cu prima sa soție, iar ei vin să stea în fiecare weekend. El a insistat întotdeauna că nu mai vrea copii și eu am acceptat asta.

M-am gândit că suntem fericiți împreună până când am început să am bănuieli în urmă cu aproximativ trei ani, pentru că vorbea mereu despre o anumită femeie la serviciu.

A început să aibă mai multă grijă de aspectul său și să „lucreze până târziu” mai des. L-am provocat, dar a spus că sunt paranoică. Într-o zi și-a lăsat telefonul la îndemână și am descoperit câteva texte între el și această femeie.

Într-unul dintre ele soțul meu îi mulțumea pentru noaptea de amor și că abia așteaptă ca acest lucru să se întâmple din nou. Eram îngrozită și nu puteam să cred că face asta pe la spatele meu. M-am confruntat cu el.

Mi-a spus într-un final că are o relație cu ea de doi ani, i-a distrus căsnicia femeii și este tatăl copilului ei.

Într-o seară, un prietena mea a insistat să ies cu ea pentru a mai uita de toate. Am băut câteva băuturi și apoi am întâlnit câțiva tipi interesanți. Am plecat cu unul dintre ei șiam avut cea mai fierbinte noapte de amor.

I-am spus soțului meu că l-am înșelat și nu are dreptul să mă întrebe ceva. I-am spus acum soțului meu că am decis să-l iert, dar am continuat să-l înșel cu tipul acela ca să mă răzbun.”

Sursa: The Sun.