Bărbatul s-a apropiat de omul străzii și crezând că nu-l vede nimeni a făcut ceva cu totul neașteptat.

Doar că în acel moment, cineva a surprins momentul cu telefonul mobil, iar în scurt timp, clipul a devenit viral.

Mai precis, necunoscutul, care făcea jogging, și-a scos pantofii sport și i-a oferit bărbatului fără adăpost, fără să aibă nici cea mai mică bănuială că gestul lui aparent banal îi va schimba radical viața omului.

Joe Arroyo, 30 de ani, stătea pe trotuar în Lower Manhattan cu un carton în care explica că este fără adăpost, fără hrană șu cu pantofii rupți. Când i-a văzut găurile din pantofi, bărbatul generos s-a oprit, și-a scos pantofii și șosetele, și i le-a dat lui Arroyo, în timp ce el și-a continuat drumul desculț.

„Nu mă așteptam niciodată ca cineva să vină și să-și scoată pantofii și să mi-i dea. Mi-a spus: Am fost binecuvântat întreaga mea viață, Dumnezeu a fost foarte drăguț cu mine și simt că ar trebui să te binecuvântez și pe tine”, a spus bărbatul în timp ce își scotea pantofii. Aș vrea să îl îmbrățișez pe acest om, dar un boschetar să îmbrățișeze pe cineva nu e normal”, a povestit Arroyo pentru WABC.

O femeie, care a stat în apropiere de o stație de taxi, a surprins momentul cu telefonul mobil. Incredibil, după ce clipul a devenit viral, omului fără adăpost i s-a oferit un job, astfel că viața sa a primit o nouă șansă.

It was 9am in the WTC area, I watched as a jogger took off his sneakers, gave them to a homeless man, & walked the NYC streets barefoot.



“Our character is what we do when we think nobody is looking.” ❤️ pic.twitter.com/LT9dnMdHo0