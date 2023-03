O femeie va fi despăgubită cu 200.000 de euro de fostul soț pentru că a fost casnică timp de 25 de ani

O casnică va fi despăgubită cu suma de 200.000 de euro de fostul soț pentru că nu a mers la serviciu timp de 25 de ani.

Sursa foto: Gettyimages | RyanJLane

Un bărbat din Spania va trebui să îi plătească fostei soții o despăgubire de 200.000 de euro și o pensie lunară de 500 de euro, la divorț, pentru că aceasta s-a ocupat 25 de ani de casă.

Judecătoarea care avut acest caz a considerat că femeia a fost privată de cariera profesională. Ivana este din Malaga, are 48 de ani, iar ultimii 25 de ani din viață i-a dedicat familiei și treburilor casnice.

"Nu am putut lucra, să am o carieră, să fac ceea ce îmi place. Îți coboară stima de sine, generează o anumită dependență în multe privințe. Eram speriată, amenințată, nu știam încotro să o iau", a spus Ivana.

Pe de altă parte avocata Ivanei susține că în momentul în care a luat legătura cu ea a găsit o femeie complet distrusă.

"Eu am întâlnit o femeie absolut distrusă, nu credeam că va ajunge până unde a ajuns. Am calculat salariul minim pentru fiecare an și fiecare lună din fiecare an din căsnicie și a rezultat suma de 204.624 euro", a declarat Marta Fuentes, avocata Ivanei, potrivit stiri.tvr.ro.