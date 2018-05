De ce trebuie să dormim cu fereastra deschisă

In opinia specialistilor, a dormi, peste noapte, cu ferestra deschisa ii ajuta pe oameni sa evite o serie de afectiuni, precum diabetul de tip II sau obezitatea.

Un grup de oameni de stiinta din Marea Britanie si Olanda au analizat statisticile privind temperaturile medii din 50 de state americane, comparandu-le cu numarul de pacienti afectati de aceste boli, scrie jurnalul.ro.

S-a constatat, astfel, ca in regiunile cu temperaturi medii anuale ridicate, creste riscul dezvoltarii acestor afectiuni.

Deocamdata, specialistii nu sunt foarte convinsi de legatura directa dintre valoarea indicata de termometrul de afara si bolile mentionate, dar autorii studiului sunt optimisti.

Justificandu-si punctul de vedere, ei sustin, printre altele, ca in conditiile unei clime calde, organismul nu are nevoie de foarte multa energie pentru a se incalzi si, prin urmare, aceasta se inmagazineaza sub forma de depuneri.

Se crede ca, mentinand fereastra deschisa pe timpul noptii, aceasta problema se rezolva, partial, pentru ca organismul va fi obligat sa consume energie pentru a asigura echilibrul de temperatura optim.