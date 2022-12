Fenomen uimitor întâlnit pe cerul din SUA. Pictorii celebrii l-au avut ca inspirație

Mai mulți oameni din Wyoming, SUA, au reușit să realizeze fotografii fabuloase după ce au surprins formațiuni rare de nori care arată precum niște valuri.

Sursa foto: Facebook | Rachel Gordon

Fenomenul inedit a putu fi observat marți deasupra crestei Munților Bighorn din orașul Sheridan. Acesta este cunoscut sub numele de instabilitatea Kelvin-Helmholtz și se formează atunci când un curent de aer mai rapid se deplasează deasupra aerului ascendent care vine de sub nor.

„O parte din frumusețea norilor Kelvin-Helmholtz constă în faptul că aceștia pun într-adevăr în evidență fluiditatea atmosferei. Mă bucur că și alții se pot bucura acum de această experiență”, a declarat Rachel Gordon, fotografa care a surprins fenomenul, conform BBC.

Specialiștii din Marea Britanie descriu astfel de formațiuni ca fiind bijuteria coroanei în colecțiile observatorilor de nori. Cunoscuți și sub numele de nori fluctus, ei sunt văzuți ca sursă de inspirație pentru pictura lui Van Gogh "Noaptea înstelată", potrivit bbc.com.