Ce foloseau oamenii în urmă cu 5.000 de ani, în Irak, pentru a-și conserva alimentele

O echipă de arheologi italieni şi americani a descoperit într-un sit din sudul Irakului ceea ce se crede că ar fi fost un fel de frigider folosit pentru păstrarea şi conservarea alimentelor în Sumeria antică, în urmă cu 5.000 de ani, transmite joi ANSA.

Descoperirea "tavernei" a fost realizată pe locul capitalei unuia dintre cele mai importante oraşe-stat din Mesopotamia, vechiul Lagaş, în prezent Tell al-Hiba.

Arheologii de la Universitatea din Pisa şi Universitatea din Pennsylvania au descoperit ceea ce au descris drept o zonă de luat masa în aer liber, cu bănci, un cuptor, recipiente pentru conservarea alimentelor, resturi de alimente antice şi un "frigider" numit "zeer", un termen în arabă care descrie tehnica "vas în vas" de conservare a alimentelor şi băuturilor prin protejarea lor de căldură.

