Schelet uman de peste 3.000 de ani, decoperit de arheologi în județul Botoșani: "Aparţine culturii Yamnaya"

Un schelet uman vechi de peste 3.000 de ani a fost găsit în urma unor săpături arheologice în județul Botoșani. Acesta a fost transferat la Iași pentru a fi analizat de specialiști.

Sursa foto: Adela Kovacs / Muzeul Judeţean Botoşani

O echipă formată din arheologi de la Muzeul Judeţean Botoşani, în parteneriat cu arheologi şi antropologi de la Institutul de arheologie din Iaşi, precum şi arheologi de la Universitatea din Opava şi de la Muzeul Sileziei din Cehia, au efectuat săpăturile arheologice.

"Începând din anul 2018 efectuăm cercetări de suprafaţă în zonă şi cu ocazia unei vizite în teren, împreună cu colegi de la Institutul de arheologie din Iaşi, am identificat urmele a doi tumuli, două monumente funerare de mari dimensiuni, destul de aplatizate din cauza agriculturii şi pe care am decis, recent, să îi studiem, având în vedere că ei se deteriorează în fiecare an tot mai mult.

Am urmărit recuperarea informaţiei ştiinţifice, în cea mai mare parte, precum şi documentarea urmelor lăsate, identificând deocamdată un singur schelet.

Scheletul aparţine începutului Epocii bronzului, respectiv culturii Yamnaya care este cunoscută destul de puţin pe teritoriul judeţului Botoşani", a declarat şefa Secţiei de arheologie a Muzeului Judeţean Botoşani, Adela Kovacs.

Aceasta a mai adăugat faptul că scheletul face referire la "ritualurile funerare practicate în acea perioadă".

"Scheletul păstrează urme de ocru roşu, o substanţă care a fost pusă pe defunct, în zona capului şi în zona picioarelor, pentru a sublinia un rit legat de renaştere, de sânge, de lumea cealaltă.

Poziţia corpului este una chircită. Iniţial, a fost aşezat pe spate, cu genunchii aduşi către piept, care sugerează poziţia fetală. Această poziţie a bebeluşului reprezintă redarea pământului pentru o viitoare naştere", a explicat Ana Kovacs, potrivit Agerpres.

Yamnaya - poporul misterios, strămoş al europenilor de astăzi

Yamnaya este poporul misterios, strămoş al europenilor de astăzi, după cum susţine o teorie care a revenit în atenţia specialiştilor şi a publicului larg, susţinută de tot mai mulţi istorici, bioantropologi şi geneticieni, în lumina noilor cercetări făcute cu tehnologie de vârf.

Este vorba despre o surpriză de proporţii, o teorie care nu este pomenită în nicio carte de istorie – aceea că europenii se trag dintr-un popor războinic – Yamnaya – care, în urmă cu peste cinci mii de ani, a venit dinspre nordul Mării Negre şi a cucerit Europa.

Analiza genomului uman, cu mijloacele tehnice şi ştiinţifice de astăzi, a arătat că aproape 40% dintre genele noastre sunt moştenite de la aceşti războinici, potrivit destepti.ro.