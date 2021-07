Momentul în care mingea lansată de un jucător de golf cu peste 140 km/h este lovită de fulger

Tomas Enrique, în vârstă de 18 ani, s-a dus la clubul de golf împreună cu fratele și sora sa și cu alți trei prieteni.

Dintre aceștia, Arlette Ibarra, 15 ani, a avut fericita inspirație să imortalizeze cu telefonul momentul în care Tomas Enrique a lovit mingea cu crosa, imprinându-i o viteză ce circa 142 kilometri pe oră.

Proiectilul a fost lovit aproape imediat de un fulger imens.

Băiatul a fost atât de surprins de ce s-a întâmplat cu mingea încât a alunecat și a căzut.

"Când am văzut fulgerul, prima mea reacție a fost să o iau la fugă. Am alunecat pe podeaua udă și am avut noroc că m-am prins", a spus el, citat de Daily Mail.

"Am fost bucuros că a lovit mingea și nu pe mine", a continuat el.

Responsabilii de la TopGolf San Antonio le-au cerut clienților să intre în clădire în urma incidentului.

Spectaculoasa întâmplare a avut loc în contextul în care furtuna tropicală Elsa a afectat săptămâna aceasta mai multe state americane, între care Georgia, Carolina de Nord și de Sud, Florida și New York.

Elsa a provocat inundații, a generat tornade și a ucis cel puțin o persoană, rănind altele, în periplul său pe coasta sud-estică a SUA.

