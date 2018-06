Gestul emoționant făcut de o mamă, după ce fiul ei s-a născut cu un semn mare pe față. „Câțiva oameni s-au uitat urât la mine” - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Carolina Giraldelli, o tânără de 26 de ani, din Brazilia, a devenit mama în 2017. Micuțul s-a născut cu un semn mare pe față, ce îi acoperă o parte din frunte, nasul și obrazul drept.

Apoi, Carolina a apelat la ajutorul unui make-up artist, pe care l-a rugat să-i facă pe față o replică a semnului fiului ei, pentru a înțelege exact cum se simte fiul ei.

„Când am ajuns acasă, reacția lui Enzo a fost una de pură bucurie, chiar dacă nu a înțeles complet. Sunt convinsă că i-a plăcut atitudinea mea. Ne-am făcut o grămadă de poze și ne-am distrat foarte tare. Apoi am mers la serviciu cu acest machiaj pe față. Câțiva oameni s-au uitat urât la mine, dar am fost foarte calmă pentru că m-am simțit cea mai mândră mamă din lume. Am stat cu machiajul toată ziua, până am mers la culcare, dar cumva încă simt că îl mai am și acum”, a mai adăugat Caroline, potrivit independent.co.uk.