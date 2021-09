Faceți cunoștință cu Goxx, hamsterul care joacă la bursă cripto-monede și a avut un randament mai bun decât titlurile companiei lui Warren Buffet

Cei doi, un designer și un programator, spun că au plecat de la ideea că astăzi, totul se scumpește și economisirea devine extrem de grea, în condițiile chiriilor foarte mari.

Ce opțiuni rămân? Cripto-monedele și bursa.

"Se pare că, pentru cei mai mulți din generația noastră, nu există altă șansă decât să-și riște economiile în piața cripto-monedelor, fără să aibă măcar idee ce se întâmplă acolo. Glumeam dacă hamsterul meu ar putea să ia decizii de investire mai inteligente decât ale oamenilor", spune unul dintre autorii acestui proiect.

Hamsterul este ajutat de tehnologie dar, în cele din urmă, mișcările sale decid ce tranzacție se realizează. Biroul său este destul de complex, adaptat activității unui rozător mic, dar plin de energie.

O roată în care hamsterul aleargă ajută la selectarea titlului / cripto-monedei de tranzacționat.

Există două tuneluri marcate "BUY" și "SELL". Opțiunea hamsterului pentru unul dintre tuneluri înseamnă vânzarea sau cumpărarea titlului selectat.

Mediul de lucru al hamsterului este complet automatizat. Cușca sa încorporează tehnologie de vârf: microcontrolere, mini-calculatoare, programe informatice.

Însă toate acestea depind de mișcările hamsterului.

Numele proiectului este Goxx Capital, iar inițiatorii săi nu ostenesc să repete că nu este o firmă reală de investiții financiare iar activitatea hamsterului, numit Mr. Goxx, nu ar trebui considerată recomandare investițională.

Însuși numele ales, Goxx, ar trebui să-i pună în gardă pe cei interesați.

Goxx vine de la Mt. Gox, o companie care gestiona, la un moment dat, peste 70% din tranzacțiile globale cu Bitcoin.

Mt. Gox s-a pus sub protecția legii falimentului și a intrat în lichidare în 2014, după ce a anunțat că i-au fost furați 850.000 de bitcoini, valorând circa jumătate de miliard de dolari la acel moment.

Prima lună a fost dură pentru Goxx Capital. A început în data de 12 iunie cu un capital de 326 de euro. După 30 de zile, la capătul a 95 de ordine plasate, pierderea a ajuns la -7,3%.

Însă inspirația financiară a hamsterului și-a găsit calea, dacă se poate spune așa. În 27 septembrie, performața era de +19,41%.

Este o performanță superioară indicelui FTSE 100 de pe bursa din Londra, superioară indicelui Dow Jones și, de asemenea, superioară titlurilor Berkshire Hathaway.

Limitând comparațiile la cripto-monede, randamentul investițiilor hamsterului s-a dovedit mai bun, uneori, decât al Bitcoin.

"Părinții" Goxx Capital preferă să rămână anonimi și spun că discuțiile pe tema foarte controversată a cripto-monedelor se "încing" repede și devin necivilizate.

Hamsterul, interfața aleasă pentru acest proiect, a atras multă lume care, altfel, ar fi ignorat subiectul.

"De când hamsterul meu a intrat în afaceri, toată lumea îmi cere informații despre toată treaba asta cu cripto-monedele. E vorba de oameni care în mod normal fug când aud cuvântul blockchain (tehnologia de la baza cripto-monedelor, n.r.)", a declarat BBC unul dintre inițiatorii Goxx Capital.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.



Career Performance: +63.27 EUR (+19.41 %)



DISCLAIMER

This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice.