HALLOWEEN 2019. Cuvânt de învățătură de la un preot: „Nu e o joacă, deși așa pare! Păziți-vă copiii ca pe lumina ochilor!”

HALLOWEEN 2019. Ozana Barabancea a postat, pe Facebook, un mesaj al unui preot despre ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea HALLOWEEN 2019, atât de apreciată de americani.

HALLOWEEN 2019. ”CUVANT de INVATATURA despre H A L L O W E E N

Denumirea de haloween este de fapt, Hell will win, adică iadul va invinge. Minciuna! Nu este adevarat, ADEVARUL VA INVINGE! Ceea ce scrie pe Sfanta Cruce: Is. Hs. Ni. Ka., inseamna Iisus Hristos, INVINGATOR!

Indiferent de ceea ce crezi despre Halloween, vreau să știi că aceasta este cea mai mare zi satanică. Anton Lavey fondatorul bisericii sataniste a afirmat: „Mă bucur ca parintii isi lasă copii sa il serbeze pe diavol cel putin o dată pe an”.

Păziți-vă copiii ca pe lumina ochilor! Nu ii încurajați să participe la petreceri închinate întunericului ! Nu e o joacă, deși, așa pare! Doar pare”.

Bucuria mea, daca copiii nostri nu se mantuiesc, sa stii ca nici pe noi nu ne mantuieste Dumnezeu, Iisus Hristos. Unii parintii, desi botezați crestini ortodocsi si copiii lor asemenea, sunt pur si simplu INCONSTIENTI, fiindca, nu stiu ca la Infricosata Judecata, Mantuitorul ii va intreba: UNDE SUNT COPIII VOSTRI? Ati facut din ei, copiii mei, adica, i-ati crescut in dragoste si in frica de Dumnezeu? Nu stim Doamne unde sunt copiii nostri si nu i-am crescut asa cum spui. Si atunci, va veni: Vai, Vai, Vai de noi! Dar, pentru unii va fi UN VESNIC PREA TARZIU, nu va mai fi vreme de intoarcere la CALEA MANTUIRII. Preot Ioan”, se arată în mesajul postat de Ozana Barabancea, pe Facebook.