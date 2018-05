Mama ei și-a cumpărat o rochie albastră, dar nu se gândea că se va întâmpla o asemenea tragedie. „Părea că nu se simte prea bine, că merge mai încet decât de obicei”

Foto: pixabay.com

O femeie a povestit ce i s-a întâmplat mamei ei pentru ca ceilalți să poată aprecia timpul petrecut cu părinții.

„Am mers împreună cu mama să mâncăm la mall-ul din apropiere. La un moment dat, mama a văzut o rochie albastră în vitrina unui magazin.

Am intrat în magazin și m-a întrebat unde ar putea purta ea o asemenea rochie. I-am răspuns că o va purta la serbarea nepotului ei.

Pe când ieșeam din magazin, mama părea că nu se simte prea bine, că merge mai încet decât de obicei și părea că respiră mai greu.

Peste două săptămâni primesc un telefon de la tatăl meu care mi-a spus că trebuie să mergem la spitalul de urgență. O asistentă m-a condus către sala unde aștepta tata, care mi-a spus: “Inima ei s-a oprit! Nu știam ce să fac. Am făcut totul.”

Cei de la pompele funebre ne-au cerut haine pentru a o îmbrăca pe mama. Am mers la dulapul mamei și am văzut rochia albastră pe care am cumpărat-o împreună. Avea încă etichetă. Mi-am amintit întrebarea ei legată de locul unde va purta această rochie. Țineam rochia și i-am spus tatei că mama și-ar fi dorit să poarte această rochie”, potrivit unica.ro.