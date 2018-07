Povestea tinerei care a renunțat la carieră pentru a deveni o casnică din anii 1950. „Nu port blugi, tricouri sau hanorace”

Foto: Facebook/Jemima Collins

Jemima Collins, în vârstă de 28 de ani, este căsătorită cu Jack, în vârstă de 29 de ani și locuiește în Brisbane, Australia.

Tânăra este atât de obsedată de stilul anilor 1950 încât a decis să stea deoparte de carieră pentru a avea un stil de viață asemănător femeilor casnice din acea vreme.

Deși recunoaște că atrage multe priviri din partea curioșilor pe stradă din cauza stilului ei, Jemima susține că nu îi pasă ce cred ceilalți.

„Iubesc să fiu casnică. Soțul meu și cu mine avem roluri tradiționale în casă. Jobul meu de casnică este să am grijă de casă, în timp ce el merge la serviciu”, a declarat femeia, citată de Metro.co.uk.

Collins a renunțat la toate hainele moderne după ce a slăbit 30 de kilograme ca să poată să înceapă o viață nouă cu o colecție de piese vintage dintr-o eră de mult apusă.

„Cea mai veche piesă pe care o am este o rochie din 1940. O ador și este uimitor că am putut să o readuc la viață. Am mai puțin de 10 ținute pe care le ador și toate sunt vintage. Nu port blugi, tricouri, colanți sau hanorace. Se simte corect. Mă simt de parcă m-am găsit pe mine însămi și că am fost făcută pentru această eră. Nu m-am simțit niciodată mai bine”, a mai spus tânăra.

Jemima se laudă că este o casnică bună. Iubește să se trezească dimineața și să se aranjeze, indifierent dacă iese sau nu din casă.