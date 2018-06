Povestea unui bărbat care și-a părăsit soția și cei doi copii pentru o altă femeie. Scrisoarea lui pentru bărbații infideli s-a viralizat pe internet

Foto: pexels.com

În viața orice om greșeste, susține Jacob, un bărbat din SUA. În urmă cu aproape un deceniu, și-a părăsit cei doi copii și soția cu care avea o relație de 15 ani și un mariaj de aproape 10 ani, pentru o femeie de care s-a îndrăgostit mai mult din convorbirile de pe Facebook. După câțiva ani și-a dat seama ce greșeală a făcut și ce lucruri importante a pierdut.

„Am fost ca tine acum 9 ani. Eram însurat și aveam o relație cu soția mea de 15 ani. Am părăsit-o doar cu două luni înainte să aniversăm 10 ani de la căsătorie. Eram părinții a doi copii frumoși, care aveau doar șapte, și respectiv, 9 ani când i-am părăsit”, își începe bărbatul scrisoarea.

„Nu eram fericit și tot ezitam să mai merg acasă. Soția mea se îngrășase, abia ne mai vorbeam, și tot timpul părea nefericită. Nu mi-am dat seama că eu eram motivul pentru care era atât de deprimată și depresivă. Nu îi acordam deloc atenție. Eram prea ocupat să-mi doresc ca viața mea să fie mai incitantă, să flirtez online și să mă gândesc cum să-mi petrec timpul meu liber cât mai departe de casă. Credeam că nu mă iubește. Mă convinsesem singur că niciodată nu i-a păsat de mine sau de nevoile și dorințele mele.(...) Am început să ne distanțăm. Aveam mici certuri. Și am avut un moment de realizare pură, pe la 2 dimineața. Am realizat cât de mult îmi lipsește femeia cu care mi-am făcut prima familie și o casă. Mi-am dat seama că dacă o tratam așa cum m-am comportat cu Eve, și dacă foloseam orele în care făceam sex cu Eve pentru a fi cu ea, soția mea ar fi fost în al nouălea cer. Am încetat să mai gândesc negativ despre ea și despre relația noastră. Devenise o persoană pe care nu o mai cunoșteam și nu mă mai înțelegeam pentru că niciodată nu i-am oferit timpul meu, afecțiunea și atenția după care tânjea și pe care le merita. Credeam că i-am oferit tot, dar am realizat că nu a fost așa. Nu am lăsat-o niciodată să fie lângă mine așa cum ar fi trebuit. Am pus punct mariajului nostru cu mulți ani înainte prin simpla decizie că ea nu mai este cine și ce îmi doresc eu. Și mi-am convins familia și prietenii de același lucru: că nu era bună pentru mine. Am început să fiu măcinat de regrete. Am greșit. Și am pierdut cei mai frumoși ani din viața copiilor mei. Îmi lipsea să fiu iar o familie cu ei. Am lăsat-o pe mama lor să se chinuie singură să-i crească(...).stăzi locuiesc singur și îmi văd copiii ocazional. Sunt mari acum și sunt furioși pe mine că i-am părăsit pe ei și pe mama lor. Cine îi poate acuza? Indiferent de ce a însemnat Eve pentru mine, ea nu a fost niciodată mama copiilor mei și marea mea iubire adevărată. Să nu trăiți o viață plină de regrete ca mine”, a încheiat bărbatul.

Sursa: libertateapentrufemei