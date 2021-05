Romeo Popescu, numerolog: De luni încep focul, haosul, nervozitatea. Luna mai va defini tot anul 2021

Popescu a estimat că luna mai va defini întreg anul 2021 iar perioada de relativ calm, specifică Paştelui, va lua sfârşit chiar de luni, 3 mai.

"Luna mai este o lună foarte interesantă. 2021 este un an universal 5.

Romeo Popescu, numerolog: O să iasă flăcări

Luna mai este luna a 5-a. Şi atunci, luna aceasta va fi o sinteză a lui 2021. Va fi ca un trailer la cinema: cum va fi mai, așă va fi și 2021.

Ce este mai interesant la această lună mai este că e o lună de foc. 2021 este un an de foc. Aceste două zone de foc se vor intersecta. Şi când se intersectează două zone de foc suntem mai activi.

O să iasă flăcări. Noi vedem acest 1 mai: Paște, poezie, lumea mănâncă, se îngrașă. Sărbătoresc şi ei cum pot.

Ziua aceasta, întâi a cincea, are un destin 2: ce a fost astăzi se va repeta. Starea mea de spirit, interacțiunile mele... A fost frumos, am fost mai buni, ne-am pupat şi nu ne-am înjurat şi a fost totul minunat. Ziua de 2 are destin trei. Ieri şi astăzi au fost două zile minunate, dar s-a terminat.

Romeo Popescu, numerolog: La toamnă, ne amintim ce am făcut în mai şi o luăm de la capăt

De mâine încep focul, haosul, nervozitatea şi toate acestea vor ţine până la finele lunii mai. Eu, de pildă, dacă mă va deranja ceva, îmi voi apăra punctul de vedere cu vehemență, chiar dacă în sinea mea știu că nu am dreptate, până se plictisește preopinentul.

Asta este înflăcărarea. Ne va ţine în luna mai. Vor fi repercusiuni prin septembrie - octombrie.

Vom avea impresia în vara asta, în Iunie - iulie - august, că ne-au trecut nervii. Şi ne-aducem aminte la toamnă ce am făcut în mai. Şi o luăm de la capăt. La vară ne relaxăm puțin şi-o luăm de la capăt până la sfârșitul anului", a apreciat numerologul.

