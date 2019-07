Voi cu Voicu. Povestea femeii care a intrat în comă din cauza epuizării

foto: captura Antena 3

Liliana Manea a avut o experiență unică în viața ei, care a marcat-o definitiv.

A muncit până la epuizare și, în aceeași zi, a făcut un preinfarct și un anevrism cerebral. A intrat într-o comă conștientă, iar în timpul acestei come a văzut niște lucruri absolut incredibile.

"Abia dacă dormeam o oră-două. Aveam prostul obicei să spun că un om inteligent doarme într-o oră cât doarme un fraier în zece ore. Greșit! Pentru că asta m-a costat. Ajunsesem ca după 26-27 de ore de nesomn să fiu fresh.

După un duș, rram un fluturaș care zbura și lua totul de la capăt. Tot ce am făcut era din plăcere, nu mă obliga nimeni", mărturisește Liliana Manea.

Avea 41 de ani, în 2010, când organismul ei a cedat.

"Semnale au fost, dar eu nu le-am înțeles. Epuizarea a venit și mai mult, iar stresul și neodihna nu aveau unde să se ducă în altă parte. Am stat cu prietenii, am râs, am povestit și am ajuns acasă, m-am pus să dorm. La 5.00 dimineața m-am trezit că îmi era rău, am crezut că o să-mi treacă.

Am avut norocul că toată responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru ceilalți am și primit-o înapoi. Prietena mea cea mai bună, cumnata mea, fratele meu au fost acolo și m-au dus la camera de gardă", a spus Liliana Manea.

Liliana făcuse un preinfarct chiar în momentul în care se afla la camera de gardă.