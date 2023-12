Zoe Alpinista, prima cățelușă cu legitimație oficială de montaniard. O lume întreagă se-ntinde la lăbuțele ei

Zoe Alpinista este prima cățelușă ce are legitimație oficială de montaniard. La cei nouă ani ai ei, Zoe are 37 de vârfuri montane de pe care a văzut cum se întinde lumea la lăbuțele ei.

Sursa foto: Daniel Chesa

Stăpânul ei este Daniel Cheșa, un pasionat de drumeții din Mureș.

"Zoe Alpinista a fost peste tot cu mine în drumeţii, are 37 de vârfuri cucerite la activ. E prima căţeluşă care are legitimaţie de montaniard, fiind legitimată la Clubul Altitudine din Zărneşti. Pe munte, de multe ori, o recunosc diferiţi montaniarzi şi vor să facă poze cu ea, iar Zoe se aşază de parcă ar fi fotomodel. Are 9 ani, fizic nu are probleme, dar are început de cataractă şi trebuie să avem grijă. E destul de friguroasă, însă are diferite geci adaptate la anotimp, geci de ploaie, are geci de ger, bocăncei de drumeţie, nişte bocanci speciali pentru urcat pe zăpadă cu crampoane. Mai ales dacă e frig de -10° Celsius simte la lăbuţe şi vrea în braţe", a declarat omul de afaceri Daniel Cheşa, în vârstă de 55 de ani.

Acesta spune că un câine ideal pentru drumeții este de talie medie, așa cum e Zoe, care este din rasa caniche, potrivit Agerpres.

"Un câine pentru drumeţii trebuie să fie rasă de talie mijlocie. Dacă e prea mic se pierde prin iarbă, prin tufişuri, dacă e prea mare, iarăşi îţi creează probleme. Mai ales câinii gen ciobănesc German care aleargă după vânat. De exemplu, dacă escaladăm cu funia, o pot pune în rucsac. Ea are doar 7 kilograme şi poate fi transportată uşor. În plus, nu este un câine gălăgios, latră doar dacă simte pericol", a relatat Daniel Cheşa.