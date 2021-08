Informații în exclusivitate despre cazul educatoarei ucise. "Vom avea parte de o răsturnare de situaţie în acest dosar"

Roxana Ciucă, reporter Antena 3, a aflat informaţii noi despre crima care a îngrozit întreaga ţară și le-a prezentat duminică seara, în cadrul cadrul emisiunii prezentate de Andreea Sava.

Roxana Ciucă: "Săptămâna aceasta vom avea parte de o răsturnare de situaţie în acest dosar"

"Noi am prezentat toată săptămâna informaţii în exclusivitate referitoare la cazul acestui jurist de 44 de ani care şi-a ucis soţia de 48, din cauza geloziei. Săptămâna aceasta vom avea parte de o răsturnare de situaţie în acest dosar. Dacă vă gândeaţi că aţi auzit totul, nu aţi auzit nimic, pentru că va fi ceva care va răsturna în totalitate şi vă vom spune primii, la Antena 3, săptămâna aceasta.

Este arestat preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna viitoare urmează să fie scos pentru a fi dus, să i se facă o expertiză, să vadă dacă a avut sau nu a avut discernământ. A şi contestat decizia.

Spune că e nevinovat şi că vrea să fie cercetat în arest la domiciliu. Este în Arestul Central, este singur în cameră. Şi-a sunat familia, cele patru surori. Înţeleg că două dintre ele s-au întors special din Emiratele Arabe ca să fie alături de rudele cumnatei lor. Şi-a sunat şi fata cea mare de 17 ani, pentru că are două fete, de 13 şi 17 ani. Fata cea mare i-a închis telefonul în nas spunându-i că nu are ce să discute cu el. A revenit cu telefon spunând că are nevoie de medicamente, de bani, dar şi de anumite haine, acolo în Arestul Central.

Roxana Ciucă: "Familia îl ignoră total. Pur şi simplu nu vor să mai audă de el"

Mai mult decât atât, are un avocat din oficiu şi a spus că doreşte să îşi angajaze un avocat ales, însă familia îl ignoră total. Pur şi simplu nu vor să mai audă de el şi nici nu vor ţine cont de ceea ce le trimisese el în bilet, pentru că la şapte ore după ce şi-a ucis soţia şi lăsat-o într-o baltă de sânge, a trimis un bilet în care îi spunea fetei cele mari, să compartimenze casa şi să o închirieze unei studente ca să facă rost de bani.

E mare anchetă în Poliţia Capitalei şi sursele mele spun că până la sfârşitul săptămânii, pe masa ministrului de Interne, Lucian Bode va fi un raport. Este foarte posibil să se lase cu căderi de capete în Poliţia Capitalei, pentru că ministrul de Interne are în vedere două lucruri. De ce l-au prins după patru zile şi de ce omul acesta, nici măcar o dată nu a fost audiat.

"Criminalul nu a fost niciodată audiat"

Au fost 10 apeluri la 112. S-au concretizat în zece dosare penale deschide la Secţia 7. Niciodată nu a fost audiat. Din cele 10, 7 au fost clasate, închise, pur şi simplu. S-a constatat că fapta de violenţă domestică, agresiune, loviri şi alte violenţe în familie nu există. Trei sunt în lucru. Au fost la Parchetele de Sector şi au fost reunite şi sunt la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în momentul de faţă. Au existat şase ordine de restricţie. Spunea ministrul de Interne că la momentul comiterii faptei exista un singur ordin şi anume, cel cerut de fiică. Femeia ucisă avusese ordin de restricţie în cascadă, dar le-a retras", a spus Roxana Ciucă.

