Inovație unică în Europa pentru detectarea microplasticelor din lactate, dezvoltată de o cercetătoare din România

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

O tânără cercetătoare din România atrage atenția lumii științifice globale cu o descoperire care poate avea impact direct asupra sănătății fiecăruia dintre noi. Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, a dezvoltat o metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt - un demers evaluat drept pionierat în domeniul siguranței alimentare.

Pentru această realizare, Andreea a primit Premiul „Tânărul Inovator”, în cadrul Festivalului de Transfer Tehnologic - TETRAFEST 2025. Invenția a fost recunoscută și brevetată de OSIM. Pentru impactul cercetării și potențialul de aplicare la nivel național, Andreea a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - una dintre principalele platforme de promovare a tinerilor cu rezultate remarcabile în știință și inovație.

Microplasticele - microparticule invizibile cu ochiul liber - au început să fie identificate în apă, sol, fructe, miere, sare, ba chiar și în sânge uman, potrivit unor studii realizate în Olanda și Japonia în ultimii ani. În lactate, fenomenul a fost pentru prima dată documentat abia în 2021, de o echipă de cercetători din Mexic. Pornind de la acest semnal de alarmă, echipa de cercetare românească din care face parte Andreea a început primele analize pe laptele românesc, extinzând ulterior cercetarea către alte produse lactate consumate zilnic. Metoda a fost dezvoltată în laboratoarele Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu.

Ceea ce o face diferită de alte metode existente este faptul că: este rapidă, poate fi aplicată în laboratoare industriale, presupune un cost redus și poate deveni standard de control al calității pentru producători. Sunt deja discuții preliminare cu două fabrici de procesare a laptelui din Muntenia și Sud-Muntenia pentru integrarea metodei în analiza de laborator. Inovația are un dublu scop: contribuirea la cercetarea doctorală și implementarea practică în industria alimentară. Dacă metoda va fi preluată de industrie și susținută prin reglementări naționale: calitatea lactatelor ar putea fi monitorizată transparent, consumatorii ar putea avea acces la informații clare despre produsele pe care le cumpără, iar producătorii ar avea un instrument concret pentru îmbunătățirea proceselor de prelucrare.

Calitatea cercetării a fost confirmată prin numeroase recunoașteri internaționale. În ultimii ani, inovația a fost prezentată în cadrul unor importante saloane de inventică, obținând 13 premii și distincții. Printre acestea se numără Medalia de Aur și Diploma de Excelență la Salonul Internațional ProInvent (Cluj, 2023), Medalia de Aur la International Exhibition INVENTCOR (2024), Medalia de Aur la International Exhibition of Inventions and Innovative Entrepreneurship (2024), precum și Premiul Special acordat de Universitatea Politehnica din Timișoara în cadrul salonului EUROINVENT (2024).