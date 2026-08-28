INS: Populația României a scăzut la 19 milioane de persoane și continuă să îmbătrânească

1 minut de citit Publicat la 10:34 28 Aug 2026 Modificat la 10:34 28 Aug 2026

INS: Populația României a scăzut la 19 milioane de persoane și continuă să îmbătrânească. FOTO: Getty Images

Populaţia rezidentă a României a fost de 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane faţă de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ, de 104.100 de persoane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Conform statisticii oficiale, soldul migraţiei internaţionale în anul 2025 a fost pozitiv, numărul imigranţilor depăşind numărul emigranţilor cu 102.200 de persoane. Astfel, România a continuat să fie o ţară de imigrare.



Cu toate acestea, soldul migraţiei internaţionale, în creştere faţă de anii precedenţi, nu a reuşit să compenseze sporul natural negativ, de 104.100 de persoane.



În cursul anului 2025, bărbaţii au fost majoritari atât în rândul emigranţilor (57,9%), cât şi în rândul imigranţilor (58,6%).



Potrivit INS, la 1 ianuarie 2026, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 9,792 milioane de persoane, în creştere cu 0,2% faţă de 1 ianuarie 2025.



Populaţia feminină la 1 ianuarie 2026 a fost de 9,744 milioane de persoane, în scădere cu 0,1% faţă de aceeaşi dată a anului precedent



Datele INS arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populaţiei vârstnice, de 65 de ani şi peste, continuându-şi trendul de creştere de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026.



În acelaşi timp, ponderea populaţiei de 0-14 ani în totalul populaţiei a scăzut de la 15,4% la 1 ianuarie 2025 la 15,1% la 1 ianuarie 2026.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,3 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, la 1 ianuarie 2025, la 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, la 1 ianuarie 2026.



Raportul de dependenţă demografică a scăzut uşor, de la 55,6 persoane tinere şi vârstnice la 100 de persoane adulte, la 1 ianuarie 2025, la 55,2 persoane tinere şi vârstnice la 100 de persoane adulte, la 1 ianuarie 2026.



INS precizează că populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor, cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită în România pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.



Datele privind populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2026 sunt provizorii şi urmează să fie revizuite în luna decembrie 2026. Pe perioada conflictului din Ucraina, în estimarea populaţiei rezidente a României sunt incluşi şi cetăţenii ucraineni care beneficiază de protecţie temporară.