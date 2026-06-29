Inspecția Muncii anunță controale în timpul caniculei. Ce reguli trebuie să respecte angajatorii când temperaturile trec de 37 de grade

Până miercuri dimineaţa, aproape toată ţara se află sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat. Foto: Getty Images

Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecţie de către angajatori în zilele cu temperaturi extreme, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancţiunile prevăzute de lege, a anunţat inspectorul general adjunct de la Inspecţia Muncii, Mihai Uca, potrivit Agerpres.



„Canicula nu suspendă obligaţiile legale ale angajatorilor. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecţie, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancţiunile prevăzute de lege”, a scris Mihai Uca pe Facebook.



Atunci când temperaturile depăşesc 37 grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligaţia să aplice măsuri pentru protecţia lucrătorilor, conform O.U.G. nr. 99/2000.

Astfel, ei trebuie să asigure:

apă minerală adecvată - 2-4 litri/persoană/schimb;

ventilaţie la locurile de muncă;

alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spaţii umbrite;

reducerea intensităţii activităţilor fizice;

echipament individual de protecţie;

Până miercuri dimineaţa, aproape toată ţara se află sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.