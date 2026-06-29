Harta ANM cu zeci de recorduri istorice de temperatură în România: A fost cea mai călduroasă zi de 28 iunie în 84 de stații meteo

Recorduri termice istorice în România, duminică, 28 iunie 2026. Sursa foto: ANM

Valul de caniculă care afectează România a doborât zeci de recorduri istorice de temperatură, duminică și luni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că a înregistrat 84 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile maxime, ceea ce înseamnă că în tot atâtea stații meteorologice 28 iunie a fost cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor pentru această dată.

Potrivit meteorologilor, pe lângă recordurile zilnice, au fost consemnate și 12 recorduri lunare de temperatură maximă, precum și patru egalări ale recordurilor existente. Cele mai multe dintre acestea au fost înregistrate în vestul, centrul și nordul țării, regiunile aflate în prezent sub incidența codului roșu de caniculă.

Temperaturile foarte ridicate s-au menținut și pe timpul nopții.

Cea mai caldă dimineață de 29 iunie la 45 de stații meteo din România

ANM precizează că, în dimineața zilei de 29 iunie, au fost înregistrate 45 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile minime, ceea ce înseamnă că aceasta a fost cea mai caldă dimineață consemnată vreodată pentru această dată în cele 45 de stații meteorologice.

De asemenea, meteorologii au raportat și șase noi recorduri lunare pentru temperaturile minime, inclusiv în zonele de deal și de munte, unde nopțile sunt, în mod obișnuit, mai răcoroase.

Seria de recorduri vine în contextul valului de căldură extremă care afectează cea mai mare parte a țării, cu temperaturi ce ajung până la 41 de grade Celsius și nopți tropicale, în timp ce avertizările de caniculă emise de ANM rămân în vigoare și în perioada următoare.