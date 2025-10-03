Inspectorul General pentru Imigrări lansează o campanie națională de informare pentru munca legală a angajaților străini

Publicat la 18:22 03 Oct 2025 Modificat la 18:22 03 Oct 2025

Inspectorul General pentru imigrări Foto: Agerpres

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) organizează, între 6 și 12 octombrie, o campanie națională menită să informeze angajatorii și lucrătorii străini despre cadrul legal al muncii în România și să promoveze respectarea drepturilor și obligațiilor legale, potrivit informaţiilor Agerpres.

Polițiști din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, împreună cu reprezentanți ai Insepectoriatului teritorial de muncă, vor desfășura la nivel național sesiuni informative și activități de lucru dedicate angajatorilor și lucrătorilor străini.

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) precizează că inițiativa a fost demarată pentru prevenirea muncii nedeclarate și pentru susținerea integrării legale a străinilor pe piața muncii din România. Autoritățile urmăresc să reducă riscurile legale pentru angajatori și să încurajeze respectarea legislației muncii. Campania va include sesiuni informative și consultanță directă pentru angajatori și lucrători, oferind astfel un sprijin concret și accesibil acestora. IGI recomandă tuturor angajatorilor care colaborează cu cetățeni străini să participe, pentru a asigura respectarea legislației în vigoare și protejarea drepturilor angajaților.

Prin aceast proiect, autoritățile urmăresc creșterea gradului de informare și conștientizare, contribuind la o piață a muncii mai transparentă și sigură, atât pentru cetățenii români, cât și pentru străinii care lucrează în România.