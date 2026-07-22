Instagram, Facebook și Messenger au picat. E a doua oară în câteva zile când rețelele Meta au probleme

Rețelele sociale Facebook, Messenger și Instagram întâmpină din nou probleme, miercuri, pentru a doua oară în ultimele zile.
DownDetector, platformă care oferă informații în timp real despre funcționarea site-urilor și serviciilor online, a înregistrat o creștere bruscă a sesizărilor făcute de utilizatorii acestor rețele cu puțin timp înainte de ora 15.00.
La Facebook, 41% dintre utilizatori au raportat probleme cu aplicația, 27% cu site-ul web, iar 19% au raportat probleme de logare, conform Downdetector.
În ceea ce privește Instagram, 72% dintre rapoarte vizează funcționarea aplicației, 22% conexiunea server și 4% postările din feed.
La momentul redactării acestei știri, utilizatorii încă raportează probleme.
Și WhatsApp înregistrează întreruperi, însă numărul utilizatorilor care raportează astfel de probleme este mai mic.