Instagram, Facebook și Messenger au picat. E a doua oară în câteva zile când rețelele Meta au probleme

<1 minut de citit Publicat la 17:43 22 Iul 2026 Modificat la 17:45 22 Iul 2026

Instagram, Facebook și Messenger au picat. Foto: Hepta

Rețelele sociale Facebook, Messenger și Instagram întâmpină din nou probleme, miercuri, pentru a doua oară în ultimele zile.

DownDetector, platformă care oferă informații în timp real despre funcționarea site-urilor și serviciilor online, a înregistrat o creștere bruscă a sesizărilor făcute de utilizatorii acestor rețele cu puțin timp înainte de ora 15.00.

La Facebook, 41% dintre utilizatori au raportat probleme cu aplicația, 27% cu site-ul web, iar 19% au raportat probleme de logare, conform Downdetector.

În ceea ce privește Instagram, 72% dintre rapoarte vizează funcționarea aplicației, 22% conexiunea server și 4% postările din feed.

La momentul redactării acestei știri, utilizatorii încă raportează probleme.

Și WhatsApp înregistrează întreruperi, însă numărul utilizatorilor care raportează astfel de probleme este mai mic.