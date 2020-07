Insulte fără precedent la adresa liberalilor: Avem cel mai idiot Guvern din istoria României. Comitetul ăla de urgenţe a făcut totul praf şi pulbere

„E haos general si se vede clar! Guvernul liberal si comitetul āla de urgente au fācut totul praf si pulbere! Economia e in colaps, sute de mii de români fārā loc de muncā, afacerile private sunt blocate,lumea-i in depresie. Iar ei fac poze cu ambulante, raportāri sinistre si ireale, imagine proastā in toatā lumea. Avem cel mai idiot guvern din istoria României!”, scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Cred că Ludovic şi gaşca sa vor desfiinţarea PNL!

Nu e prima dată când Codrin Ștefănescu critică modul în care Partidul Național Liberal gestionează situațiile cu care se confruntă guvernul. Social-democratul critica în urmă cu ceva timp gestul făcut de Ludovic Orban de a-i îndemna pe oameni să nu respecte decizia CCR de neconstituționalitate privind izolarea și carantinarea.

"Cred că Ludovic şi gaşca sa vor desfiinţarea PNL! Doar aşa explic eu declaraţiile lor inepte privind nerespectarea deciziilor Curţii. Care sunt obligatorii pentru partide, Parlament, instituţii de orice tip. Nu instigare, nu prostie, nu gafā idioată. Dispariţia totală a celui mai sinistru şi mincinos partid din totdeauna!", a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.